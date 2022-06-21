https://ria.ru/20220621/sanktsii-1797011313.html

Россия не будет менять никаких планов из-за санкций, заявила Матвиенко

Россия не будет менять никаких планов из-за санкций, заявила Матвиенко - РИА Новости, 21.06.2022

Россия не будет менять никаких планов из-за санкций, заявила Матвиенко

Россия не будет менять никаких планов из-за санкций, будет делаться все запланированное, для этого есть возможности, заявила спикер Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T13:36

2022-06-21T13:36

2022-06-21T16:05

санкции в отношении россии

россия

общество

совет федерации рф

валентина матвиенко

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия не будет менять никаких планов из-за санкций, будет делаться все запланированное, для этого есть возможности, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, принявшая участие по конференцсвязи в церемонии закладки первого камня на строительстве федерального детского реабилитационного центра в Евпатории."Казалось бы, живём в такое сложное время, главная задача - сохранить экономику, социальные обязательства, а мы открываем строительство нового детского объекта. Это здорово, это ещё раз подтверждает, что никакие планы Россия не будет менять в угоду тем, кто наложил на нас санкции, и все, что задумано, мы реализуем. Для этого у страны есть все возможности", - заявила она. По словам спикера, особенно незыблемым это правило будет в области защиты детства.Говоря о начале строительства реабилитационного центра, Матвиенко выразила уверенность в том, что он станет флагманом детской курортной реабилитации России. По ее словам, здесь будут применяться современные медицинские и реабилитационные технологии. "Уверена, что проект станет первой ласточкой масштабной программы по восстановлению и строительству объектов детского отдыха и эталоном современного детского реабилитационного учреждения", - подчеркнула спикер.Матвиенко обратила внимание на то, что проект детского центра реабилитации разработан как типовой и, таким образом, подобные учреждения могут возводиться и в других регионах.

https://ria.ru/20220617/putin-1796272959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, россия, общество, совет федерации рф, валентина матвиенко