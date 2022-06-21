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Россия не будет менять никаких планов из-за санкций, заявила Матвиенко - РИА Новости, 21.06.2022
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Россия не будет менять никаких планов из-за санкций, заявила Матвиенко
Россия не будет менять никаких планов из-за санкций, заявила Матвиенко - РИА Новости, 21.06.2022
Россия не будет менять никаких планов из-за санкций, заявила Матвиенко
Россия не будет менять никаких планов из-за санкций, будет делаться все запланированное, для этого есть возможности, заявила спикер Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T13:36
2022-06-21T16:05
санкции в отношении россии
россия
общество
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия не будет менять никаких планов из-за санкций, будет делаться все запланированное, для этого есть возможности, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, принявшая участие по конференцсвязи в церемонии закладки первого камня на строительстве федерального детского реабилитационного центра в Евпатории."Казалось бы, живём в такое сложное время, главная задача - сохранить экономику, социальные обязательства, а мы открываем строительство нового детского объекта. Это здорово, это ещё раз подтверждает, что никакие планы Россия не будет менять в угоду тем, кто наложил на нас санкции, и все, что задумано, мы реализуем. Для этого у страны есть все возможности", - заявила она. По словам спикера, особенно незыблемым это правило будет в области защиты детства.Говоря о начале строительства реабилитационного центра, Матвиенко выразила уверенность в том, что он станет флагманом детской курортной реабилитации России. По ее словам, здесь будут применяться современные медицинские и реабилитационные технологии. "Уверена, что проект станет первой ласточкой масштабной программы по восстановлению и строительству объектов детского отдыха и эталоном современного детского реабилитационного учреждения", - подчеркнула спикер.Матвиенко обратила внимание на то, что проект детского центра реабилитации разработан как типовой и, таким образом, подобные учреждения могут возводиться и в других регионах.
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санкции в отношении россии, россия, общество, совет федерации рф, валентина матвиенко
13:36 21.06.2022 (обновлено: 16:05 21.06.2022)
 
Россия не будет менять никаких планов из-за санкций, заявила Матвиенко

Матвиенко: Россия будет реализовывать все запланированное, несмотря на санкции

© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия не будет менять никаких планов из-за санкций, будет делаться все запланированное, для этого есть возможности, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, принявшая участие по конференцсвязи в церемонии закладки первого камня на строительстве федерального детского реабилитационного центра в Евпатории.
"Казалось бы, живём в такое сложное время, главная задача - сохранить экономику, социальные обязательства, а мы открываем строительство нового детского объекта. Это здорово, это ещё раз подтверждает, что никакие планы Россия не будет менять в угоду тем, кто наложил на нас санкции, и все, что задумано, мы реализуем. Для этого у страны есть все возможности", - заявила она. По словам спикера, особенно незыблемым это правило будет в области защиты детства.
Говоря о начале строительства реабилитационного центра, Матвиенко выразила уверенность в том, что он станет флагманом детской курортной реабилитации России. По ее словам, здесь будут применяться современные медицинские и реабилитационные технологии. "Уверена, что проект станет первой ласточкой масштабной программы по восстановлению и строительству объектов детского отдыха и эталоном современного детского реабилитационного учреждения", - подчеркнула спикер.
Матвиенко обратила внимание на то, что проект детского центра реабилитации разработан как типовой и, таким образом, подобные учреждения могут возводиться и в других регионах.
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