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Россия пригрозила ответить, если транзит в Калининград не восстановят - РИА Новости, 21.06.2022
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Россия пригрозила ответить, если транзит в Калининград не восстановят
Россия пригрозила ответить, если транзит в Калининград не восстановят - РИА Новости, 21.06.2022
Россия пригрозила ответить, если транзит в Калининград не восстановят
Россия в ходе вызова во вторник в МИД РФ посла ЕС Маркуса Эдерера потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры,... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T13:26
2022-06-21T13:29
в мире
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
антон алиханов
мария захарова
литва
калининград
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия в ходе вызова во вторник в МИД РФ посла ЕС Маркуса Эдерера потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры, говорится в сообщении на сайте министерства."Потребовали незамедлительного восстановления нормального функционирования калининградского транзита. Иначе последуют ответные меры", - указывается в документе.Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.Алиханов также сообщил, что посол ЕС в России вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита, ему будут выставлены условия.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Она добавила, что Вильнюс должен понимать, что характеристика Москвой его действий по транзиту в Калининград как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров".
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в мире, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, антон алиханов, мария захарова, литва, калининград, евросоюз
13:26 21.06.2022 (обновлено: 13:29 21.06.2022)
 
Россия пригрозила ответить, если транзит в Калининград не восстановят

МИД пообещал принять ответные меры, если транзит в Калининград не восстановят

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия в ходе вызова во вторник в МИД РФ посла ЕС Маркуса Эдерера потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры, говорится в сообщении на сайте министерства.
"Потребовали незамедлительного восстановления нормального функционирования калининградского транзита. Иначе последуют ответные меры", - указывается в документе.
Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
Алиханов также сообщил, что посол ЕС в России вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита, ему будут выставлены условия.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Она добавила, что Вильнюс должен понимать, что характеристика Москвой его действий по транзиту в Калининград как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров".
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
08:00
Блокада Калининграда. Что Литва может получить в ответ
 
В миреПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияАнтон АлихановМария ЗахароваЛитваКалининградЕвросоюз
 
 
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