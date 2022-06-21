https://ria.ru/20220621/raketa-1797145479.html

Средства ПВО перехватили украинскую ракету на территории ДНР

Средства ПВО перехватили украинскую ракету на территории ДНР - РИА Новости, 21.06.2022

Средства ПВО перехватили украинскую ракету на территории ДНР

Средства ПВО перехватили украинскую ракету, ее обломки рухнули на территории города Торез в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T19:23

2022-06-21T19:23

2022-06-21T19:28

специальная военная операция на украине

в мире

торез

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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Средства ПВО перехватили украинскую ракету, ее обломки рухнули на территории города Торез в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."Средства ПВО перехватили украинскую ракету, обломки рухнули на территории Тореза. Пострадало здание автотранспортного предприятия", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

торез

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, торез