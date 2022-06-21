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Средства ПВО перехватили украинскую ракету на территории ДНР - РИА Новости, 21.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/raketa-1797145479.html
Средства ПВО перехватили украинскую ракету на территории ДНР
Средства ПВО перехватили украинскую ракету на территории ДНР - РИА Новости, 21.06.2022
Средства ПВО перехватили украинскую ракету на территории ДНР
Средства ПВО перехватили украинскую ракету, ее обломки рухнули на территории города Торез в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T19:23
2022-06-21T19:28
специальная военная операция на украине
в мире
торез
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Средства ПВО перехватили украинскую ракету, ее обломки рухнули на территории города Торез в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."Средства ПВО перехватили украинскую ракету, обломки рухнули на территории Тореза. Пострадало здание автотранспортного предприятия", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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в мире, торез
19:23 21.06.2022 (обновлено: 19:28 21.06.2022)
 
Средства ПВО перехватили украинскую ракету на территории ДНР

Средства ПВО перехватили украинскую ракету, обломки рухнули в городе Торез в ДНР

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 на Харьковском направлении
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости
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Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 на Харьковском направлении. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Средства ПВО перехватили украинскую ракету, ее обломки рухнули на территории города Торез в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"Средства ПВО перехватили украинскую ракету, обломки рухнули на территории Тореза. Пострадало здание автотранспортного предприятия", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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