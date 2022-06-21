https://ria.ru/20220621/raketa-1797145479.html
Средства ПВО перехватили украинскую ракету на территории ДНР
Средства ПВО перехватили украинскую ракету на территории ДНР - РИА Новости, 21.06.2022
Средства ПВО перехватили украинскую ракету на территории ДНР
Средства ПВО перехватили украинскую ракету, ее обломки рухнули на территории города Торез в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T19:23
2022-06-21T19:23
2022-06-21T19:28
специальная военная операция на украине
в мире
торез
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Средства ПВО перехватили украинскую ракету, ее обломки рухнули на территории города Торез в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."Средства ПВО перехватили украинскую ракету, обломки рухнули на территории Тореза. Пострадало здание автотранспортного предприятия", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
торез
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, торез
19:23 21.06.2022 (обновлено: 19:28 21.06.2022)
Средства ПВО перехватили украинскую ракету на территории ДНР
Средства ПВО перехватили украинскую ракету, обломки рухнули в городе Торез в ДНР