Рейтинг@Mail.ru
Активный отдых в России: куда и зачем ехать в рафтинг-тур - РИА Новости, 21.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220621/rafting-1796684030.html
Активный отдых в России: куда и зачем ехать в рафтинг-тур
Активный отдых в России: куда и зачем ехать в рафтинг-тур - РИА Новости, 21.06.2022
Активный отдых в России: куда и зачем ехать в рафтинг-тур
Активный отдых все популярнее, в том числе и сплав по реке, отмечают гиды. Рафтинг-тур — один из лучших способов перезагрузиться и проверить себя на прочность... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T08:00
2022-06-21T08:15
туризм
московская область (подмосковье)
кавказ
байкал
республика алтай
республика карелия
камчатский край
урал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796690076_0:104:3174:1890_1920x0_80_0_0_af4a26688109e42fd49c2d3071682d7b.jpg
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Ольга Кабанова. Активный отдых все популярнее, в том числе и сплав по реке, отмечают гиды. Рафтинг-тур — один из лучших способов перезагрузиться и проверить себя на прочность. О том, к чему нужно быть готовым, какой маршрут выбрать и что взять с собой, — в материале РИА Новости.Медвежья услуга"У нас была стоянка на небольшом озере, и два участника решили сплавать на противоположный берег — за ягодами. Доплыли, ушли в лес. Смотрим, через пять минут бегут обратно и гребут к нам. Оказалось, что рядом с ними кто-то еще ягоды собирает. Присмотрелись — медведь. Убегали, ну, очень быстро!" — вспоминает Дмитрий Нестеровский, организатор сплавов в компании "РафтТур".Участники рафтинг-туров часто встречаются и с другими дикими животными: лисами, бобрами, змеями, ондатрами, зайцами, выдрами. Главное — не пугаться и следовать правилам.Если забудете убрать припасы, рискуете остаться голодными. "Однажды участники нашей группы наловили рыбу и оставили в ведре на берегу. Отошли буквально на 100 метров, до лагеря, вернулись — а там медведь их улов доедает", — приводит пример Юлия.А как-то на Алтае пасущаяся корова вместе с травой зажевала и арбуз, припасенный кем-то из туристов, добавляет она.Пропорции важныЛучше не брать с собой детей до пяти лет. И если у вас аллергия на укусы насекомых или хронические заболевания, стоит посоветоваться с врачом.По словам Дмитрия Нестеровского, вторая категория сложности сплава (всего их шесть) — не для всех. Там уже придется преодолевать пороги высотой до двух метров и каменистые перекаты. Одно из противопоказаний — лишний вес."Был случай, когда в рафтинг-тур в Подмосковье приехали две девушки весом более 120 килограммов. И не поместились в плавсредство. А на Кавказе участника, весившего примерно столько же, на пороге смыло в бурный поток. Вытащить его было очень сложно", — рассказывает Дмитрий.Однако это не значит, что сплавляться совсем нельзя. Выбирайте спокойные, равнинные реки с небольшими перекатами. Таких много в радиусе 500 километров от Москвы.От Карелии до КамчаткиДля рафтинг-тура необязательно лететь на другой конец страны, отмечает Юлия Репникова. Посмотрите, что предлагают в вашем регионе.Гидов и туроператоров множество. Можно выбрать комбинированную поездку, где сплав сочетается с другими активностями, например, пешими или автобусными экскурсиями. Одно из самых популярных направлений — Карелия. Там маршруты и для новичков, и сложные. Например, пятидневный сплав по Шуе обойдется в 16 тысяч рублей с человека (билеты на самолет или поезд не включены).Еще один регион с развитым водным туризмом — Урал (Пермский край, Башкирия, Челябинская и Свердловская области). На маршруте вас ждут не только пороги, но и рыбалка, походная баня, сбор сезонных ягод. Тур — от 15,4 тысячи.Сплавы по рекам Кольского полуострова, Камчатки и Горного Алтая подороже: 21-22 тысяча за саму программу плюс авиабилеты. Если не хочется забираться так далеко, бронируйте тур по Подмосковью."Продолжительность: от одного до трех дней, с пятницы по воскресенье, — уточняет Дмитрий Нестеровский. — В цену (а это примерно десять тысяч) входит все: трехразовое горячее питание, снаряжение, костровое оборудование, палатки, спальники, коврики, услуги инструкторов, машина сопровождения, походная баня".Для опытных туристов — Кавказ или Байкал: в этих горных регионах особо сложные реки с многокилометровыми порогами и водопадами.В любом случае будьте готовы к настоящим походным условиям: еда на костре, ночевка в палатке.Сезон сплавов начинается в мае и длится в большинстве регионов до конца сентября — начала октября. На ближайшие даты почти все места в группах разобраны, но на середину июля — август выбор большой.Успех — в подготовкеВ рафтинг-туре понадобится три комплекта одежды. Один — для самого сплава (костюм из быстросохнущей ткани — в идеале неопреновый, носки, обувь, которую не жалко намочить, ветровка). Второй — сухопутный (подбирается по сезону: куртка, брюки, толстовка, штаны, сменная обувь, головной убор). Третий — для сна.Также стоит взять с собой резиновые сапоги и дождевик, средства от насекомых, аптечку.Часто в программу сплава включено все, и туристам не надо везти спички, фонарики, тарелки, приборы, гермомешки для вещей, компас и прочий инвентарь. Узнавайте об этом заранее. Но придется помокнуть. "Дождь, пороги, выходы из воды на берег", — перечисляет Дмитрий Нестеровский.Да и без физической нагрузки не обойтись: надо грести; переносить вещи, если пороги слишком сложные; ставить палатку; собирать дрова. Кроме того, у воды, в лесах, много насекомых: клещи, мошки, комары, оводы.Мобильную связь никто не гарантирует. Если на маршруте ее нет совсем, организаторы берут с собой спутниковый телефон для экстренных случаев.В остальном Юлия советует полагаться на инструкторов. Они все объяснят даже новичкам и во внештатной ситуации окажут первую помощь.Лесная романтика"Я провел без связи почти неделю, преодолевал себя, замерзал и согревался, переживал и радовался. Это очень важный для меня опыт", — признается участник рафтинг-тура Андрей.Эмоции от прохождения порогов и перекатов будут как на аттракционах, обещают гиды. А осознание того, что вы научились готовить на костре и ставить палатку, обычно очень заряжает и помогает поверить в свои силы.
https://ria.ru/20220608/okean-1793802921.html
московская область (подмосковье)
кавказ
байкал
республика алтай
республика карелия
камчатский край
урал
кольский полуостров
россия
шуя
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796690076_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_013f90e7d1db0288f9862ea637011010.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), кавказ, байкал, республика алтай, республика карелия, камчатский край, урал, кольский полуостров, туризм, природа, россия, туристы, куда поехать, отдых, животные, одежда, гид, шуя, что посмотреть , впечатления - туризм
08:00 21.06.2022 (обновлено: 08:15 21.06.2022)
 

Активный отдых в России: куда и зачем ехать в рафтинг-тур

© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкУчастники Кубка России по рафтингу "Интерралли Белая-2014" во время прохождения трассы
Участники Кубка России по рафтингу Интерралли Белая-2014 во время прохождения трассы - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Ольга Кабанова. Активный отдых все популярнее, в том числе и сплав по реке, отмечают гиды. Рафтинг-тур — один из лучших способов перезагрузиться и проверить себя на прочность. О том, к чему нужно быть готовым, какой маршрут выбрать и что взять с собой, — в материале РИА Новости.

Медвежья услуга

"У нас была стоянка на небольшом озере, и два участника решили сплавать на противоположный берег — за ягодами. Доплыли, ушли в лес. Смотрим, через пять минут бегут обратно и гребут к нам. Оказалось, что рядом с ними кто-то еще ягоды собирает. Присмотрелись — медведь. Убегали, ну, очень быстро!" — вспоминает Дмитрий Нестеровский, организатор сплавов в компании "РафтТур".
© Фото : Предоставлено компанией "Большая страна" Сплав по реке Шуя
Сплав по реке Шуя - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Фото : Предоставлено компанией "Большая страна"
Сплав по реке Шуя
Участники рафтинг-туров часто встречаются и с другими дикими животными: лисами, бобрами, змеями, ондатрами, зайцами, выдрами. Главное — не пугаться и следовать правилам.

"На Камчатке много медведей. Они ловят рыбу или просто бродят у воды, — рассказывает руководитель компании "Большая Страна" Юлия Репникова. — Это неопасно, если делать все, как говорит инструктор: не ходить по одному, не бросать остатки еды".

Если забудете убрать припасы, рискуете остаться голодными. "Однажды участники нашей группы наловили рыбу и оставили в ведре на берегу. Отошли буквально на 100 метров, до лагеря, вернулись — а там медведь их улов доедает", — приводит пример Юлия.
© Фото : Предоставлено компанией "Большая страна" Встреча с медведем, сплав по реке Быстрая
Сплав по реке Быстрая - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Фото : Предоставлено компанией "Большая страна"
Встреча с медведем, сплав по реке Быстрая
А как-то на Алтае пасущаяся корова вместе с травой зажевала и арбуз, припасенный кем-то из туристов, добавляет она.

Пропорции важны

"Водные туры подойдут почти любому взрослому человеку, главное — выбрать подходящий для себя маршрут, — уверена Юлия Репникова. — Важен позитивный настрой".

Лучше не брать с собой детей до пяти лет. И если у вас аллергия на укусы насекомых или хронические заболевания, стоит посоветоваться с врачом.
© Фото : Предоставлено компанией "Большая страна" Сплав по Шуе
Сплав по реке Шуя - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Фото : Предоставлено компанией "Большая страна"
Сплав по Шуе
По словам Дмитрия Нестеровского, вторая категория сложности сплава (всего их шесть) — не для всех. Там уже придется преодолевать пороги высотой до двух метров и каменистые перекаты. Одно из противопоказаний — лишний вес.
"Был случай, когда в рафтинг-тур в Подмосковье приехали две девушки весом более 120 килограммов. И не поместились в плавсредство. А на Кавказе участника, весившего примерно столько же, на пороге смыло в бурный поток. Вытащить его было очень сложно", — рассказывает Дмитрий.
© Фото : Предоставлено компанией "Большая страна" На сплаве по реке Шуя
Сплав по реке Шуя - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Фото : Предоставлено компанией "Большая страна"
На сплаве по реке Шуя
Однако это не значит, что сплавляться совсем нельзя. Выбирайте спокойные, равнинные реки с небольшими перекатами. Таких много в радиусе 500 километров от Москвы.

От Карелии до Камчатки

Для рафтинг-тура необязательно лететь на другой конец страны, отмечает Юлия Репникова. Посмотрите, что предлагают в вашем регионе.
© Фото : Предоставлено компанией "Большая страна" Шуя, Карелия
Сплав по реке Шуя - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Фото : Предоставлено компанией "Большая страна"
Шуя, Карелия
Гидов и туроператоров множество. Можно выбрать комбинированную поездку, где сплав сочетается с другими активностями, например, пешими или автобусными экскурсиями.
Одно из самых популярных направлений — Карелия. Там маршруты и для новичков, и сложные. Например, пятидневный сплав по Шуе обойдется в 16 тысяч рублей с человека (билеты на самолет или поезд не включены).
© Фото : Предоставлено компанией "Большая страна" Река Шуя
Сплав по реке Шуя - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Фото : Предоставлено компанией "Большая страна"
Река Шуя
Еще один регион с развитым водным туризмом — Урал (Пермский край, Башкирия, Челябинская и Свердловская области). На маршруте вас ждут не только пороги, но и рыбалка, походная баня, сбор сезонных ягод. Тур — от 15,4 тысячи.
Сплавы по рекам Кольского полуострова, Камчатки и Горного Алтая подороже: 21-22 тысяча за саму программу плюс авиабилеты. Если не хочется забираться так далеко, бронируйте тур по Подмосковью.
© Фото : Предоставлено компанией "Большая страна" Сплав по реке Шуя, Республика Карелия
Сплав по реке Шуя - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Фото : Предоставлено компанией "Большая страна"
Сплав по реке Шуя, Республика Карелия
"Продолжительность: от одного до трех дней, с пятницы по воскресенье, — уточняет Дмитрий Нестеровский. — В цену (а это примерно десять тысяч) входит все: трехразовое горячее питание, снаряжение, костровое оборудование, палатки, спальники, коврики, услуги инструкторов, машина сопровождения, походная баня".
Для опытных туристов — Кавказ или Байкал: в этих горных регионах особо сложные реки с многокилометровыми порогами и водопадами.
© Фото : Предоставлено компанией "РафтТур"Во время сплава по реке Горбиачин, плато Путорана
Во время сплава по реке Горбиачин, плато Путорана
1 из 3
Во время сплава по реке Горбиачин, плато Путорана
© Фото : Предоставлено компанией "РафтТур"
© Фото : Предоставлено компанией "Большая страна"

Обед в рафтинг-туре

Сплав по реке Охта
2 из 3

Обед в рафтинг-туре

© Фото : Предоставлено компанией "Большая страна"
© Фото : Предоставлено компанией "Большая страна"Сплав по реке Охта
Сплав по реке Охта
3 из 3
Сплав по реке Охта
© Фото : Предоставлено компанией "Большая страна"
1 из 3
Во время сплава по реке Горбиачин, плато Путорана
© Фото : Предоставлено компанией "РафтТур"
2 из 3

Обед в рафтинг-туре

© Фото : Предоставлено компанией "Большая страна"
3 из 3
Сплав по реке Охта
© Фото : Предоставлено компанией "Большая страна"
В любом случае будьте готовы к настоящим походным условиям: еда на костре, ночевка в палатке.
Сезон сплавов начинается в мае и длится в большинстве регионов до конца сентября — начала октября. На ближайшие даты почти все места в группах разобраны, но на середину июля — август выбор большой.

Успех — в подготовке

В рафтинг-туре понадобится три комплекта одежды. Один — для самого сплава (костюм из быстросохнущей ткани — в идеале неопреновый, носки, обувь, которую не жалко намочить, ветровка). Второй — сухопутный (подбирается по сезону: куртка, брюки, толстовка, штаны, сменная обувь, головной убор). Третий — для сна.
© Фото : Предоставлено компанией "Большая страна" Лагерь
Сплав по реке Шуя - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Фото : Предоставлено компанией "Большая страна"
Лагерь
Также стоит взять с собой резиновые сапоги и дождевик, средства от насекомых, аптечку.
Часто в программу сплава включено все, и туристам не надо везти спички, фонарики, тарелки, приборы, гермомешки для вещей, компас и прочий инвентарь. Узнавайте об этом заранее.
© Фото : Предоставлено компанией "Большая страна" Сплав по реке Быстрая
Сплав по реке Быстрая - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Фото : Предоставлено компанией "Большая страна"
Сплав по реке Быстрая
Но придется помокнуть. "Дождь, пороги, выходы из воды на берег", — перечисляет Дмитрий Нестеровский.
© Фото : Предоставлено компанией "Большая страна" Сплав по реке Ай
Сплав по реке Ай - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Фото : Предоставлено компанией "Большая страна"
Сплав по реке Ай
Да и без физической нагрузки не обойтись: надо грести; переносить вещи, если пороги слишком сложные; ставить палатку; собирать дрова.
Кроме того, у воды, в лесах, много насекомых: клещи, мошки, комары, оводы.

"Мы рекомендуем заранее сделать прививку от клещевого энцефалита и соблюдать меры безопасности: носить костюмы "антиклещ", заправлять штаны в носки, пользоваться репеллентами, регулярно осматриваться", — говорит Юлия Репникова.

Мобильную связь никто не гарантирует. Если на маршруте ее нет совсем, организаторы берут с собой спутниковый телефон для экстренных случаев.
© Фото : Предоставлено компанией "Большая страна" Сплав по реке Охта
Сплав по реке Охта - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Фото : Предоставлено компанией "Большая страна"
Сплав по реке Охта
В остальном Юлия советует полагаться на инструкторов. Они все объяснят даже новичкам и во внештатной ситуации окажут первую помощь.

Лесная романтика

"Я провел без связи почти неделю, преодолевал себя, замерзал и согревался, переживал и радовался. Это очень важный для меня опыт", — признается участник рафтинг-тура Андрей.
© Фото : Предоставлено компанией "Большая страна" Сплав по реке Шуя, Карелия
Сплав по реке Шуя - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Фото : Предоставлено компанией "Большая страна"
Сплав по реке Шуя, Карелия

"У нас даже были истории, когда между незнакомыми людьми завязывались романтические отношения прямо во время сплавов, — рассказывает Юлия Репникова. — Через год они снова бронировали у нас тур уже как семейная пара".

© Фото : Предоставлено компанией "Большая страна" Сплав по реке Шуя
Сплав по реке Шуя - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© Фото : Предоставлено компанией "Большая страна"
Сплав по реке Шуя
Эмоции от прохождения порогов и перекатов будут как на аттракционах, обещают гиды. А осознание того, что вы научились готовить на костре и ставить палатку, обычно очень заряжает и помогает поверить в свои силы.
Два горбатых кита неожиданно вынырнули возле каяка - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 08:00Туризм
"Несколько мест в России": где можно увидеть самых крупных животных планеты
 
ТуризмМосковская область (Подмосковье)КавказБайкалРеспублика АлтайРеспублика КарелияКамчатский крайУралКольский полуостровТуризмприродаРоссиятуристыкуда поехатьОтдыхЖивотныеОдеждаГидШуячто посмотретьВпечатления - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала