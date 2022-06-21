https://ria.ru/20220621/rafting-1796684030.html

Активный отдых в России: куда и зачем ехать в рафтинг-тур

Активный отдых в России: куда и зачем ехать в рафтинг-тур - РИА Новости, 21.06.2022

Активный отдых в России: куда и зачем ехать в рафтинг-тур

Активный отдых все популярнее, в том числе и сплав по реке, отмечают гиды. Рафтинг-тур — один из лучших способов перезагрузиться и проверить себя на прочность... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T08:00

2022-06-21T08:00

2022-06-21T08:15

туризм

московская область (подмосковье)

кавказ

байкал

республика алтай

республика карелия

камчатский край

урал

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости, Ольга Кабанова. Активный отдых все популярнее, в том числе и сплав по реке, отмечают гиды. Рафтинг-тур — один из лучших способов перезагрузиться и проверить себя на прочность. О том, к чему нужно быть готовым, какой маршрут выбрать и что взять с собой, — в материале РИА Новости.Медвежья услуга"У нас была стоянка на небольшом озере, и два участника решили сплавать на противоположный берег — за ягодами. Доплыли, ушли в лес. Смотрим, через пять минут бегут обратно и гребут к нам. Оказалось, что рядом с ними кто-то еще ягоды собирает. Присмотрелись — медведь. Убегали, ну, очень быстро!" — вспоминает Дмитрий Нестеровский, организатор сплавов в компании "РафтТур".Участники рафтинг-туров часто встречаются и с другими дикими животными: лисами, бобрами, змеями, ондатрами, зайцами, выдрами. Главное — не пугаться и следовать правилам.Если забудете убрать припасы, рискуете остаться голодными. "Однажды участники нашей группы наловили рыбу и оставили в ведре на берегу. Отошли буквально на 100 метров, до лагеря, вернулись — а там медведь их улов доедает", — приводит пример Юлия.А как-то на Алтае пасущаяся корова вместе с травой зажевала и арбуз, припасенный кем-то из туристов, добавляет она.Пропорции важныЛучше не брать с собой детей до пяти лет. И если у вас аллергия на укусы насекомых или хронические заболевания, стоит посоветоваться с врачом.По словам Дмитрия Нестеровского, вторая категория сложности сплава (всего их шесть) — не для всех. Там уже придется преодолевать пороги высотой до двух метров и каменистые перекаты. Одно из противопоказаний — лишний вес."Был случай, когда в рафтинг-тур в Подмосковье приехали две девушки весом более 120 килограммов. И не поместились в плавсредство. А на Кавказе участника, весившего примерно столько же, на пороге смыло в бурный поток. Вытащить его было очень сложно", — рассказывает Дмитрий.Однако это не значит, что сплавляться совсем нельзя. Выбирайте спокойные, равнинные реки с небольшими перекатами. Таких много в радиусе 500 километров от Москвы.От Карелии до КамчаткиДля рафтинг-тура необязательно лететь на другой конец страны, отмечает Юлия Репникова. Посмотрите, что предлагают в вашем регионе.Гидов и туроператоров множество. Можно выбрать комбинированную поездку, где сплав сочетается с другими активностями, например, пешими или автобусными экскурсиями. Одно из самых популярных направлений — Карелия. Там маршруты и для новичков, и сложные. Например, пятидневный сплав по Шуе обойдется в 16 тысяч рублей с человека (билеты на самолет или поезд не включены).Еще один регион с развитым водным туризмом — Урал (Пермский край, Башкирия, Челябинская и Свердловская области). На маршруте вас ждут не только пороги, но и рыбалка, походная баня, сбор сезонных ягод. Тур — от 15,4 тысячи.Сплавы по рекам Кольского полуострова, Камчатки и Горного Алтая подороже: 21-22 тысяча за саму программу плюс авиабилеты. Если не хочется забираться так далеко, бронируйте тур по Подмосковью."Продолжительность: от одного до трех дней, с пятницы по воскресенье, — уточняет Дмитрий Нестеровский. — В цену (а это примерно десять тысяч) входит все: трехразовое горячее питание, снаряжение, костровое оборудование, палатки, спальники, коврики, услуги инструкторов, машина сопровождения, походная баня".Для опытных туристов — Кавказ или Байкал: в этих горных регионах особо сложные реки с многокилометровыми порогами и водопадами.В любом случае будьте готовы к настоящим походным условиям: еда на костре, ночевка в палатке.Сезон сплавов начинается в мае и длится в большинстве регионов до конца сентября — начала октября. На ближайшие даты почти все места в группах разобраны, но на середину июля — август выбор большой.Успех — в подготовкеВ рафтинг-туре понадобится три комплекта одежды. Один — для самого сплава (костюм из быстросохнущей ткани — в идеале неопреновый, носки, обувь, которую не жалко намочить, ветровка). Второй — сухопутный (подбирается по сезону: куртка, брюки, толстовка, штаны, сменная обувь, головной убор). Третий — для сна.Также стоит взять с собой резиновые сапоги и дождевик, средства от насекомых, аптечку.Часто в программу сплава включено все, и туристам не надо везти спички, фонарики, тарелки, приборы, гермомешки для вещей, компас и прочий инвентарь. Узнавайте об этом заранее. Но придется помокнуть. "Дождь, пороги, выходы из воды на берег", — перечисляет Дмитрий Нестеровский.Да и без физической нагрузки не обойтись: надо грести; переносить вещи, если пороги слишком сложные; ставить палатку; собирать дрова. Кроме того, у воды, в лесах, много насекомых: клещи, мошки, комары, оводы.Мобильную связь никто не гарантирует. Если на маршруте ее нет совсем, организаторы берут с собой спутниковый телефон для экстренных случаев.В остальном Юлия советует полагаться на инструкторов. Они все объяснят даже новичкам и во внештатной ситуации окажут первую помощь.Лесная романтика"Я провел без связи почти неделю, преодолевал себя, замерзал и согревался, переживал и радовался. Это очень важный для меня опыт", — признается участник рафтинг-тура Андрей.Эмоции от прохождения порогов и перекатов будут как на аттракционах, обещают гиды. А осознание того, что вы научились готовить на костре и ставить палатку, обычно очень заряжает и помогает поверить в свои силы.

https://ria.ru/20220608/okean-1793802921.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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