https://ria.ru/20220621/radionova-1796739297.html

Светлана Радионова: воспитать новое поколение важнее, чем штрафовать бизнес

Светлана Радионова: воспитать новое поколение важнее, чем штрафовать бизнес - РИА Новости, 21.06.2022

Светлана Радионова: воспитать новое поколение важнее, чем штрафовать бизнес

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования приостановила плановые проверки бизнеса в России до конца 2022 года. По словам главы ведомства Светланы РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T11:00

2022-06-21T11:00

2022-06-21T12:51

петербургский международный экономический форум — 2022

интервью

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

чернобыльская аэс

пмэф

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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования приостановила плановые проверки бизнеса в России до конца 2022 года. По словам главы ведомства Светланы Радионовой, работа по контролю качества экологии в стране продолжается несмотря на перенос. Однако деятельность службы не ограничивается проверками и выписыванием штрафов. Росприроднадзор не первый год активно занимается экологическим просвещением детей и молодежи. О том, как проходит ликвидация "экологического Чернобыля" на площадке закрытого завода "Усольехимпром" в Иркутской области, как убедить бизнес придерживаться "зеленых" стандартов и воспитать новое "экопоколение", рассказала в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Беседовал Павел Зюзин.– Завершен первый этап ликвидации "Усольехимпрома" в Иркутской области. Недавно вы посетили промплощадку. Как проходит ликвидация?– Ликвидация шла в несколько этапов. Важно, что мы все признали проблему: президент дал соответствующее поручение, вице-премьер Виктория Абрамченко держит ситуацию на личном контроле, "Росатом" ведет эффективную работу по ликвидации накопленного ущерба.Определены основные источники загрязнения. Крупный очаг, являющийся самой большой проблемой, – это цех ртутного электролиза. Еще до объявления "Усольехимпрома" "всероссийской стройкой" по зачистке отходов Иркутская область заявила, что будет рекультивировать только один цех, будет демеркуризация цеха ртутного электролиза. Это и было сделано.Далее произошла перезатарка химических веществ, поскольку их было много, и они хранились, как попало. Перезатарка произошла в безопасные емкости, их можно транспортировать, хранить. Это кардинально улучшает ситуацию.Также поставлены нефтеловушки, чтобы исключить попадание накопленных нефтепродуктов в водный объект, и полностью рекультивированы скважины. Сейчас идут снос сооружений и сортировка грунта, образовавшегося в ходе сноса. В итоге мы превратили это все в некий техногрунт, который далее будет отсортирован – безопасный можно будет использовать, опасный будет обезврежен. Это масштабная работа, площадка приобретает иной вид. В дальнейшем начнется строительство экотехнопарка.– В 2019 году вы назвали угрозу от "Усольехимпрома" "экологическим Чернобылем", удалось ли его предотвратить?– Да, мы назвали эту промплощадку "Чернобылем". Нас за это не похвалили, потому что мы привлекли таким ярким словом внимание, но главное, что на это среагировали. Вице-премьер Абрамченко, посетив площадку, взяла этот вопрос под личный контроль, и ситуация кардинально изменилась.– Росприроднадзор подписал так называемые "экологические соглашения" с "Норникелем", в рамках которых служба будет консультировать компанию при реализации экологических проектов. Планируется ли, в случае успеха эксперимента, заключать подобные соглашения с другими крупными предприятиями?– Да, на ПМЭФ мы подписали соглашения с Новолипецким металлургическим комбинатом (НЛМК) и Металлинвестом. У нас есть еще ряд предложений от разных компаний, но мы не стремимся принимать их как можно больше. Во-первых, мы не сможем осилить все. Во-вторых, сейчас будет понятно, насколько велики ожидания компаний. Мы получили поручение президента и сейчас можем оказывать бизнесу такую консультационную помощь.Мне кажется, это очень правильно, когда мы не только приходим штрафовать уже по факту нарушений, но и рассказываем, как наилучшим образом себя вести, чтобы не было ущербов и штрафов. Пусть лучше компании потратят эти деньги на себя, например, на модернизацию.– Росприроднадзор второй год подряд присуждает Международную детско-юношескую премию "Экология — дело каждого!". Сколько проектов уже поступило?– Премия проходит с марта по ноябрь. Если за весь прошлый год мы получили 10 тысяч заявок, то в этом году 10 тысяч поступило уже на сегодняшний период. Это большая активность. Каждый поучаствовавший ребенок привел за собой, как минимум, одного друга, а фактически мы видим прибавление "один к трем".Мы даем детям понять, что взрослые их слышат, а это очень важно. Первые 50 самых активных участников экопремии уже уехали во Всероссийский детский центр "Орленок". Всего в этом году туда отправятся 150 детей, на 100 человек больше, чем в прошлом. "Орленок" считается вторым по значимости детским лагерем в стране, а для нас он первый, поскольку уделяет много внимания экологии.Мы считаем, что в вопросе охраны природы в приоритете должна быть профилактика. Предотвратить, проконсультировать и воспитать новое поколение важнее, чем просто штрафовать бизнес.– Какие проекты показались вам наиболее интересными?– Есть очень интересные работы фотографов, есть бизнес-проекты. Один скромный 12-летний мальчик самостоятельно создал целый прибор для очистки воздуха. Есть интересные мультфильмы, которые затрагивают самые разные темы – от сортировки мусора до сохранения краснокнижных животных. Детей волнует то, где мы живем, и что нас окружает.– Есть ли у Росприроднадзора еще проекты, направленные на профилактику правонарушений?– Сегодня на площадке экономического форума мы заявляем о старте платформы "Гриниум". Это такая платформа, зайдя на которую, вы можете посчитать свой углеродный след. За 30 секунд вы поймете, каков ваш "вклад" в климат планеты. Я лично посчитала свой и знаю, что у меня он больше, чем у среднестатистического россиянина, поскольку я много летаю. Конечно, мне хотелось бы, чтобы он был менее весомый.Но самое главное – в этой платформе, что вы можете получить так называемый GREEN ID. Помните шутку из всеми любимого мультфильма: хорошими делами прославиться нельзя? Так вот, на "Гриниуме" это как раз возможно. Накапливая баллы, вы получите возможность поменять их на что-то реальное. Например, на скидку в банке или страховой, поездку на такси или кафе. Я, например, при знакомстве с человеком, хочу задавать ему вопрос: а какой у тебя GREEN ID? Потому что, говорить об экологии может каждый, а сколько людей готовы переходить к действиям?Сейчас в массовой культуре появляется множество молодых звезд, как, например, всем известный Даня Милохин. В следующем году мы озвучим пользователя, который наберет на платформе наибольшее количество баллов. Я считаю, этот человек тоже должен стать суперзвездой.Также на этой платформе бизнес может заявить о своих ESG-инициативах или, допустим, предложить технологии по переработке и быть услышанным. Эту платформу создали не мы, но Росприроднадзор ее поддерживает и станет одним из активных участников.– Виктория Абрамченко считает, что экологическая культура зарождается в семье, насильно привить детям экологическую культуру в школах не получится. На ваш взгляд, нужен ли обязательный предмет по экологии в российских школах, или это должны быть только факультативные занятия?– Этот предмет вряд ли может стать обязательным, как, например, природоведение, поскольку это все-таки неточная наука. Виктория Абрамченко права. Как дополнительное образование, конечно, оно будет существовать, и оно уже востребовано. Дети с удовольствием обучаются. Это должен быть комплексный подход: и семья, и школа, и дополнительное образование.А еще, я считаю так: если вы хотите честно для себя определить, интересует ли вас экология, съездите один раз на свалку. Уверяю вас, что после того, как вы на ней побываете, ваше представление об экологии сильно изменится.

https://ria.ru/20220608/usolekhimprom-1793883344.html

https://ria.ru/20210310/ekologiya-1600651914.html

https://ria.ru/20220330/konkurs-1780725490.html

https://ria.ru/20220607/proekt-1793700844.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), чернобыльская аэс, пмэф