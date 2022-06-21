https://ria.ru/20220621/pushkinskiy-1797090542.html
В Пушкинском музее представили произведения из запасников
В Пушкинском музее представили произведения из запасников - РИА Новости, 21.06.2022
В Пушкинском музее представили произведения из запасников
Произведения, обычно хранящиеся в запасниках ГМИИ имени Пушкина, вывесили в залах постоянной экспозиции в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков, РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T17:41
2022-06-21T17:41
2022-06-21T17:41
культура
новости культуры
сергей щукин
илья репин
зинаида серебрякова
москва
санкт-петербург
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Произведения, обычно хранящиеся в запасниках ГМИИ имени Пушкина, вывесили в залах постоянной экспозиции в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков, сообщается в официальном Telegram-канале институции.Основным принципом организации этой экспозиции стала "собирательская стратегия Ивана Морозова, объединившего в своей коллекции русское и европейское искусство". "Помещенные в новый контекст работы русских художников позволяют по-новому расставить акценты, показав отечественное искусство как часть интернационального художественного процесса", — поясняется в публикации.На втором этаже — произведения Ильи Репина, Зинаиды Серебряковой, Михаила Врубеля, Кузьмы Петрова-Водкина и других русских мастеров живописи "в их диалоге с шедеврами Эдгара Дега, Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Пабло Пикассо, которые никогда не покидают стен музея".Впервые целый зал третьего этажа целиком посвящен творчеству Василия Кандинского. Здесь представлены не только живописные и графические работы мастера, но и выполненные в технике, занимающей особое место в его творчестве – живописи на стекле. Также на этаже демонстрируются произведения выдающихся представителей конструктивизма и родоначальников советского дизайна Александра Родченко и Варвары Степановой.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, сергей щукин, илья репин, зинаида серебрякова, москва, санкт-петербург, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, выставки, музеи, михаил врубель, кузьма петров-водкин, эдгар дега, клод моне, пабло пикассо, василий кандинский, александр родченко
В Пушкинском музее представили произведения из запасников
В Пушкинском музее показали произведения из запасников в обновленной экспозиции
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости.
Произведения, обычно хранящиеся в запасниках ГМИИ имени Пушкина, вывесили в залах постоянной экспозиции в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков, сообщается
в официальном Telegram-канале институции.
"В период проведения выставок "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" в Москве и "Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина" в Санкт-Петербурге у посетителей галереи будет возможность увидеть в ее постоянной экспозиции произведения, которые обычно хранятся в запасниках", — говорится в посте.
Основным принципом организации этой экспозиции стала "собирательская стратегия Ивана Морозова, объединившего в своей коллекции русское и европейское искусство".
"Помещенные в новый контекст работы русских художников позволяют по-новому расставить акценты, показав отечественное искусство как часть интернационального художественного процесса", — поясняется в публикации.
На втором этаже — произведения Ильи Репина, Зинаиды Серебряковой, Михаила Врубеля, Кузьмы Петрова-Водкина и других русских мастеров живописи "в их диалоге с шедеврами Эдгара Дега, Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Пабло Пикассо, которые никогда не покидают стен музея".
Впервые целый зал третьего этажа целиком посвящен творчеству Василия Кандинского. Здесь представлены не только живописные и графические работы мастера, но и выполненные в технике, занимающей особое место в его творчестве – живописи на стекле.
Также на этаже демонстрируются произведения выдающихся представителей конструктивизма и родоначальников советского дизайна Александра Родченко и Варвары Степановой.