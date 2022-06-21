https://ria.ru/20220621/pushkinskiy-1797090542.html

В Пушкинском музее представили произведения из запасников

В Пушкинском музее представили произведения из запасников - РИА Новости, 21.06.2022

В Пушкинском музее представили произведения из запасников

Произведения, обычно хранящиеся в запасниках ГМИИ имени Пушкина, вывесили в залах постоянной экспозиции в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков, РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T17:41

2022-06-21T17:41

2022-06-21T17:41

культура

новости культуры

сергей щукин

илья репин

зинаида серебрякова

москва

санкт-петербург

государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Произведения, обычно хранящиеся в запасниках ГМИИ имени Пушкина, вывесили в залах постоянной экспозиции в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков, сообщается в официальном Telegram-канале институции.Основным принципом организации этой экспозиции стала "собирательская стратегия Ивана Морозова, объединившего в своей коллекции русское и европейское искусство". "Помещенные в новый контекст работы русских художников позволяют по-новому расставить акценты, показав отечественное искусство как часть интернационального художественного процесса", — поясняется в публикации.На втором этаже — произведения Ильи Репина, Зинаиды Серебряковой, Михаила Врубеля, Кузьмы Петрова-Водкина и других русских мастеров живописи "в их диалоге с шедеврами Эдгара Дега, Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Пабло Пикассо, которые никогда не покидают стен музея".Впервые целый зал третьего этажа целиком посвящен творчеству Василия Кандинского. Здесь представлены не только живописные и графические работы мастера, но и выполненные в технике, занимающей особое место в его творчестве – живописи на стекле. Также на этаже демонстрируются произведения выдающихся представителей конструктивизма и родоначальников советского дизайна Александра Родченко и Варвары Степановой.

https://ria.ru/20220620/chekrygin-1796202351.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, сергей щукин, илья репин, зинаида серебрякова, москва, санкт-петербург, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, выставки, музеи, михаил врубель, кузьма петров-водкин, эдгар дега, клод моне, пабло пикассо, василий кандинский, александр родченко