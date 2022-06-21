Рейтинг@Mail.ru
В Пушкинском музее представили произведения из запасников - РИА Новости, 21.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220621/pushkinskiy-1797090542.html
В Пушкинском музее представили произведения из запасников
В Пушкинском музее представили произведения из запасников - РИА Новости, 21.06.2022
В Пушкинском музее представили произведения из запасников
Произведения, обычно хранящиеся в запасниках ГМИИ имени Пушкина, вывесили в залах постоянной экспозиции в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков, РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T17:41
2022-06-21T17:41
культура
новости культуры
сергей щукин
илья репин
зинаида серебрякова
москва
санкт-петербург
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797096771_0:332:2904:1966_1920x0_80_0_0_1e11950d771a5e910add76cb765e96de.jpg
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Произведения, обычно хранящиеся в запасниках ГМИИ имени Пушкина, вывесили в залах постоянной экспозиции в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков, сообщается в официальном Telegram-канале институции.Основным принципом организации этой экспозиции стала "собирательская стратегия Ивана Морозова, объединившего в своей коллекции русское и европейское искусство". "Помещенные в новый контекст работы русских художников позволяют по-новому расставить акценты, показав отечественное искусство как часть интернационального художественного процесса", — поясняется в публикации.На втором этаже — произведения Ильи Репина, Зинаиды Серебряковой, Михаила Врубеля, Кузьмы Петрова-Водкина и других русских мастеров живописи "в их диалоге с шедеврами Эдгара Дега, Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Пабло Пикассо, которые никогда не покидают стен музея".Впервые целый зал третьего этажа целиком посвящен творчеству Василия Кандинского. Здесь представлены не только живописные и графические работы мастера, но и выполненные в технике, занимающей особое место в его творчестве – живописи на стекле. Также на этаже демонстрируются произведения выдающихся представителей конструктивизма и родоначальников советского дизайна Александра Родченко и Варвары Степановой.
https://ria.ru/20220620/chekrygin-1796202351.html
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797096771_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_65580ba6e2492a87122d9f6d604f1aca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, сергей щукин, илья репин, зинаида серебрякова, москва, санкт-петербург, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, выставки, музеи, михаил врубель, кузьма петров-водкин, эдгар дега, клод моне, пабло пикассо, василий кандинский, александр родченко
17:41 21.06.2022
 
В Пушкинском музее представили произведения из запасников

В Пушкинском музее показали произведения из запасников в обновленной экспозиции

CC BY-SA 3.0 / Shakko / Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX вв Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX вв
 Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX вв - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
CC BY-SA 3.0 / Shakko / Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX вв
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Произведения, обычно хранящиеся в запасниках ГМИИ имени Пушкина, вывесили в залах постоянной экспозиции в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков, сообщается в официальном Telegram-канале институции.
"В период проведения выставок "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых" в Москве и "Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина" в Санкт-Петербурге у посетителей галереи будет возможность увидеть в ее постоянной экспозиции произведения, которые обычно хранятся в запасниках", — говорится в посте.
Основным принципом организации этой экспозиции стала "собирательская стратегия Ивана Морозова, объединившего в своей коллекции русское и европейское искусство".
"Помещенные в новый контекст работы русских художников позволяют по-новому расставить акценты, показав отечественное искусство как часть интернационального художественного процесса", — поясняется в публикации.
На втором этаже — произведения Ильи Репина, Зинаиды Серебряковой, Михаила Врубеля, Кузьмы Петрова-Водкина и других русских мастеров живописи "в их диалоге с шедеврами Эдгара Дега, Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Пабло Пикассо, которые никогда не покидают стен музея".
Впервые целый зал третьего этажа целиком посвящен творчеству Василия Кандинского. Здесь представлены не только живописные и графические работы мастера, но и выполненные в технике, занимающей особое место в его творчестве – живописи на стекле.
Также на этаже демонстрируются произведения выдающихся представителей конструктивизма и родоначальников советского дизайна Александра Родченко и Варвары Степановой.
Посетитель на расширенной экспозиции произведений художника-графика Василия Чекрыгина в Новой Третьяковке на Крымском валу - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 08:00Культура
Самый загадочный мастер прошлого века: Василий Чекрыгин в Третьяковке
 
КультураНовости культурыСергей ЩукинИлья РепинЗинаида СеребряковаМоскваСанкт-ПетербургГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаВыставкиМузеиМихаил ВрубельКузьма Петров-ВодкинЭдгар ДегаКлод МонеПабло ПикассоВасилий КандинскийАлександр Родченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала