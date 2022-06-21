https://ria.ru/20220621/proisshestvie-1796932734.html

Прокуратура проверит ДТП, где водитель сбил вышедших из трамвая детей

Прокуратура проверит ДТП, где водитель сбил вышедших из трамвая детей - РИА Новости, 21.06.2022

Прокуратура проверит ДТП, где водитель сбил вышедших из трамвая детей

Прокуратура Ленинского района Ульяновска проводит проверку по факту ДТП, в котором водитель легковой машины сбил двух несовершеннолетних девочек, выходивших из... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T09:42

2022-06-21T09:42

2022-06-21T10:00

происшествия

россия

ульяновск

авто

ленинский район

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Прокуратура Ленинского района Ульяновска проводит проверку по факту ДТП, в котором водитель легковой машины сбил двух несовершеннолетних девочек, выходивших из трамвая, обе госпитализированы, сообщил старший помощник прокурора области Василий Зима.Ранее сообщалось, что водитель легкового автомобиля в понедельник сбил двух девочек, выходивших из трамвая на остановке в Ульяновске, обе госпитализированы."Прокуратура Ленинского района города Ульяновска проводит проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием, в котором 20 июня 2022 года пострадали несовершеннолетние", - говорится в сообщении.Добавляется, что будет также проверено исполнение законодательства, обеспечивающее безопасность дорожного движения и организацию пассажирских перевозок.

https://ria.ru/20220619/voditel-1796629001.html

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ульяновск

ленинский район

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происшествия, россия, ульяновск, авто, ленинский район