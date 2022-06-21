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Прокуратура проверит ДТП, где водитель сбил вышедших из трамвая детей - РИА Новости, 21.06.2022
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Прокуратура проверит ДТП, где водитель сбил вышедших из трамвая детей
Прокуратура проверит ДТП, где водитель сбил вышедших из трамвая детей - РИА Новости, 21.06.2022
Прокуратура проверит ДТП, где водитель сбил вышедших из трамвая детей
Прокуратура Ленинского района Ульяновска проводит проверку по факту ДТП, в котором водитель легковой машины сбил двух несовершеннолетних девочек, выходивших из... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T09:42
2022-06-21T10:00
происшествия
россия
ульяновск
авто
ленинский район
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Прокуратура Ленинского района Ульяновска проводит проверку по факту ДТП, в котором водитель легковой машины сбил двух несовершеннолетних девочек, выходивших из трамвая, обе госпитализированы, сообщил старший помощник прокурора области Василий Зима.Ранее сообщалось, что водитель легкового автомобиля в понедельник сбил двух девочек, выходивших из трамвая на остановке в Ульяновске, обе госпитализированы."Прокуратура Ленинского района города Ульяновска проводит проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием, в котором 20 июня 2022 года пострадали несовершеннолетние", - говорится в сообщении.Добавляется, что будет также проверено исполнение законодательства, обеспечивающее безопасность дорожного движения и организацию пассажирских перевозок.
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происшествия, россия, ульяновск, авто, ленинский район
09:42 21.06.2022 (обновлено: 10:00 21.06.2022)
 
Прокуратура проверит ДТП, где водитель сбил вышедших из трамвая детей

Прокуратура Ульяновска: ведется проверка ДТП, где водитель сбил вышедших из трамвая детей

© Фото : СПб ГУП "Горэлектротранс"Трамвай
Трамвай - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© Фото : СПб ГУП "Горэлектротранс"
Трамвай. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Прокуратура Ленинского района Ульяновска проводит проверку по факту ДТП, в котором водитель легковой машины сбил двух несовершеннолетних девочек, выходивших из трамвая, обе госпитализированы, сообщил старший помощник прокурора области Василий Зима.
Ранее сообщалось, что водитель легкового автомобиля в понедельник сбил двух девочек, выходивших из трамвая на остановке в Ульяновске, обе госпитализированы.
"Прокуратура Ленинского района города Ульяновска проводит проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием, в котором 20 июня 2022 года пострадали несовершеннолетние", - говорится в сообщении.
Добавляется, что будет также проверено исполнение законодательства, обеспечивающее безопасность дорожного движения и организацию пассажирских перевозок.
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ПроисшествияРоссияУльяновскАвтоЛенинский район
 
 
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