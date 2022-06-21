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Порты в Ленинградской области нарастят нагрузку в Калининград - РИА Новости, 21.06.2022
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Порты в Ленинградской области нарастят нагрузку в Калининград
Порты в Ленинградской области нарастят нагрузку в Калининград - РИА Новости, 21.06.2022
Порты в Ленинградской области нарастят нагрузку в Калининград
Ленинградская область может нарастить отгрузку из морских портов региона для увеличения поставок в Калининградскую область на фоне ограничения транзита Литвой,... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T14:42
2022-06-21T14:54
экономика
ленинградская область
калининградская область
калининград
евросоюз
литва
александр дрозденко
антон алиханов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Ленинградская область может нарастить отгрузку из морских портов региона для увеличения поставок в Калининградскую область на фоне ограничения транзита Литвой, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко."Ленобласть имеет возможность увеличить объем отгрузок из морских портов для увеличения поставок в Калининградскую область", - написал он в своем Telegram-канале.Как отметил Дрозденко, вопрос обеспечения необходимыми грузами российского анклава обсуждался сегодня на совещании по приграничной политике под руководством секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Она добавила, что Вильнюс должен понимать, что характеристика Москвой его действий по транзиту в Калининград как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров".
https://ria.ru/20220621/litva-1797028283.html
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экономика, ленинградская область, калининградская область, калининград, евросоюз, литва, александр дрозденко, антон алиханов, николай патрушев, россия, маркус эдерер
14:42 21.06.2022 (обновлено: 14:54 21.06.2022)
 
Порты в Ленинградской области нарастят нагрузку в Калининград

Ленинградская область нарастит нагрузку из портов для увеличения поставок в Калининград

© Фото : Морской порт Усть-ЛугаМорской порт Усть-Луга расположен в Ленинградской области
Морской порт Усть-Луга расположен в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© Фото : Морской порт Усть-Луга
Морской порт Усть-Луга расположен в Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Ленинградская область может нарастить отгрузку из морских портов региона для увеличения поставок в Калининградскую область на фоне ограничения транзита Литвой, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"Ленобласть имеет возможность увеличить объем отгрузок из морских портов для увеличения поставок в Калининградскую область", - написал он в своем Telegram-канале.
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде. Власти Литвы прекратили транзит части грузов по территории своей страны - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
14:27
В ЕС считают, что Литва правильно исполняет санкции против России
Как отметил Дрозденко, вопрос обеспечения необходимыми грузами российского анклава обсуждался сегодня на совещании по приграничной политике под руководством секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.
Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
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Россия пригрозила ответить, если транзит в Калининград не восстановят
Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Она добавила, что Вильнюс должен понимать, что характеристика Москвой его действий по транзиту в Калининград как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров".
 
ЭкономикаЛенинградская областьКалининградская областьКалининградЕвросоюзЛитваАлександр ДрозденкоАнтон АлихановНиколай ПатрушевРоссияМаркус Эдерер
 
 
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