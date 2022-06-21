https://ria.ru/20220621/porty-1797034182.html

Порты в Ленинградской области нарастят нагрузку в Калининград

Порты в Ленинградской области нарастят нагрузку в Калининград - РИА Новости, 21.06.2022

Порты в Ленинградской области нарастят нагрузку в Калининград

Ленинградская область может нарастить отгрузку из морских портов региона для увеличения поставок в Калининградскую область на фоне ограничения транзита Литвой,... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T14:42

2022-06-21T14:42

2022-06-21T14:54

экономика

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калининградская область

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александр дрозденко

антон алиханов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн – РИА Новости. Ленинградская область может нарастить отгрузку из морских портов региона для увеличения поставок в Калининградскую область на фоне ограничения транзита Литвой, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко."Ленобласть имеет возможность увеличить объем отгрузок из морских портов для увеличения поставок в Калининградскую область", - написал он в своем Telegram-канале.Как отметил Дрозденко, вопрос обеспечения необходимыми грузами российского анклава обсуждался сегодня на совещании по приграничной политике под руководством секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Губернатор области Антон Алиханов заявлял, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву. Перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Она добавила, что Вильнюс должен понимать, что характеристика Москвой его действий по транзиту в Калининград как враждебных означает, что сейчас "уже не до разговоров".

https://ria.ru/20220621/litva-1797028283.html

https://ria.ru/20220621/rossiya-1797009221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, ленинградская область, калининградская область, калининград, евросоюз, литва, александр дрозденко, антон алиханов, николай патрушев, россия, маркус эдерер