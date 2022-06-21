https://ria.ru/20220621/popravki-1797166157.html

В ГД одобрили поправки для решения проблемы выплат по евробондам россиянам

В ГД одобрили поправки для решения проблемы выплат по евробондам россиянам - РИА Новости, 21.06.2022

В ГД одобрили поправки для решения проблемы выплат по евробондам россиянам

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал поправки к законопроекту о модернизации механизмов управления рисками центрального депозитария (ЦД), направленные РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T21:22

2022-06-21T21:22

2022-06-21T21:22

экономика

алексей моисеев

анатолий аксаков

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 21 июня - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал поправки к законопроекту о модернизации механизмов управления рисками центрального депозитария (ЦД), направленные на решение проблемы поступления резидентам РФ средств по ценным бумагам российских эмитентов, обращающихся за рубежом.Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев, представляя поправки, сообщил, что из-за недружественных действий иностранных государств "становится уже масштабной и отчасти даже угрожающей финансовой стабильности" ситуация, когда российские эмитенты ценных бумаг как акций, так и облигаций не могут обеспечить поступление денежных потоков по уже выпущенным ценным бумагам до их держателей - резидентов РФ.Российские эмитенты, по его словам, производят платежи, иначе они будут подвергнуты разным юридическим санкциям вплоть до объявления дефолта, причем большинство из них являются экспортерами. "И нам необходимо сохранять валютную выручку от разного рода возможных арестов, которые в таком случае могут появиться", - напомнил замминистра. Поэтому были разработаны поправки, которые предусматривают механизм, по которому данные эмитенты смогут использовать "несколько вариантов действий со своими ценными бумагами", добавил он.Поправки направлены на то, чтобы резиденты РФ, имеющие права на ценные бумаги, которые обращаются за границей или которые учитываются в иностранной инфраструктуре, смогли "внутри Российской Федерации вне зависимости от недружественной инфраструктуры получать либо так называемые замещающие ценные бумаги, либо получать все денежные потоки, которые им причитаются по данным бумагам, минуя иностранную инфраструктуру", пояснил Моисеев."Иностранные лица смогут претендовать на такую возможность?", - спросил у него глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков. "Дружественные, да", - ответил замминистра, заметив, что все-таки, в первую очередь, правки ориентированы на резидентов РФ. "У нас есть огромное количество жалоб и эти жалобы дошли уже до руководства государства. Страховые компании, банки, пенсионные фонды, "физики", которые купили одну-две облигации или пару акций, вот они все в итоге оказались в ситуации, когда деньги до них не доходят из-за того, что западная инфраструктура, как выразился президент, объявила дефолт. … И этот законопроект, по сути, расшивает эту ситуацию", - пояснил Моисеев.Он также предложил дополнить текст законопроекта положениями, согласно которым право получать и предъявлять требования по соответствующим ценным бумагам предоставляется не только владеющим такими бумагами российским физическим и юридическим лицам, но и лицам, в интересах которых действуют специальные компании."Центральный банк поддерживает принятие этого законопроекта, он действительно достаточно важный", - сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Гузнов. Все те ситуации, которые сейчас возникли на рынке ценных бумаг, по его словам, связаны с фактически блокировкой выплат российским резидентам. "И те механизмы, которые предложены, они обсуждались с рынком, рынком поддержаны, … и я надеюсь, что они позволят по меньшей мере нашим резидентам получать причитающиеся выплаты", - сказал зампред ЦБ.

https://ria.ru/20220616/siluanov-1795786580.html

https://ria.ru/20220602/citibank-1792562232.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, алексей моисеев, анатолий аксаков, россия, центральный банк рф (цб рф)