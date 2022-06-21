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Иркутская область на ПМЭФ заключила 22 соглашения - РИА Новости, 21.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220621/pmef-1796926374.html
Иркутская область на ПМЭФ заключила 22 соглашения
Иркутская область на ПМЭФ заключила 22 соглашения - РИА Новости, 21.06.2022
Иркутская область на ПМЭФ заключила 22 соглашения
Иркутская область заключила на Петербургском международном экономическом форуме 22 соглашения, в том числе 11 с планируемым объемом инвестиций более 65... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T09:14
2022-06-21T09:14
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
петербургский международный экономический форум (фонд)
иркутская область
игорь кобзев
санкт-петербург
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ИРКУТСК, 21 июн – РИА Новости. Иркутская область заключила на Петербургском международном экономическом форуме 22 соглашения, в том числе 11 с планируемым объемом инвестиций более 65 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства Приангарья."Одиннадцать инвестиционных соглашений с общим объемом планируемых инвестиций более 65 млрд рублей заключила на Петербургском международном экономическом форуме Иркутская область. Еще 11 соглашений подписано в сфере культуры, туризма, сельского хозяйства и между регионами", - говорится в сообщении.По словам главы региона Игоря Кобзева, все проекты, планируемые к реализации, направлены на развитие зеленой экономики и импортозамещения.Юбилейный XXV ПМЭФ прошелт в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступал информационным партнером форума.
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иркутская область
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экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), иркутская область, игорь кобзев, санкт-петербург
09:14 21.06.2022
 
Иркутская область на ПМЭФ заключила 22 соглашения

Иркутская область на ПМЭФ заключила 22 соглашения, половина из которых инвестиционные

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчастники XXV Петербургского международного экономического форума
Участники XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Участники XXV Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
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ИРКУТСК, 21 июн – РИА Новости. Иркутская область заключила на Петербургском международном экономическом форуме 22 соглашения, в том числе 11 с планируемым объемом инвестиций более 65 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
"Одиннадцать инвестиционных соглашений с общим объемом планируемых инвестиций более 65 млрд рублей заключила на Петербургском международном экономическом форуме Иркутская область. Еще 11 соглашений подписано в сфере культуры, туризма, сельского хозяйства и между регионами", - говорится в сообщении.
По словам главы региона Игоря Кобзева, все проекты, планируемые к реализации, направлены на развитие зеленой экономики и импортозамещения.
Юбилейный XXV ПМЭФ прошелт в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступал информационным партнером форума.
Участники XXV Петербургского международного экономического форума — 2022 в зале перед началом пленарного заседания - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 08:00
Нефть. Инфляция. Валюта. О чем договорились на форуме в Санкт-Петербурге
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаПетербургский международный экономический форум (фонд)Иркутская областьИгорь КобзевСанкт-Петербург
 
 
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