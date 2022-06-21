https://ria.ru/20220621/pmef-1796926374.html

Иркутская область на ПМЭФ заключила 22 соглашения

Иркутская область на ПМЭФ заключила 22 соглашения - РИА Новости, 21.06.2022

Иркутская область на ПМЭФ заключила 22 соглашения

Иркутская область заключила на Петербургском международном экономическом форуме 22 соглашения, в том числе 11 с планируемым объемом инвестиций более 65... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T09:14

2022-06-21T09:14

2022-06-21T09:14

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

петербургский международный экономический форум (фонд)

иркутская область

игорь кобзев

санкт-петербург

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ИРКУТСК, 21 июн – РИА Новости. Иркутская область заключила на Петербургском международном экономическом форуме 22 соглашения, в том числе 11 с планируемым объемом инвестиций более 65 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства Приангарья."Одиннадцать инвестиционных соглашений с общим объемом планируемых инвестиций более 65 млрд рублей заключила на Петербургском международном экономическом форуме Иркутская область. Еще 11 соглашений подписано в сфере культуры, туризма, сельского хозяйства и между регионами", - говорится в сообщении.По словам главы региона Игоря Кобзева, все проекты, планируемые к реализации, направлены на развитие зеленой экономики и импортозамещения.Юбилейный XXV ПМЭФ прошелт в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступал информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220618/forum-1796308689.html

иркутская область

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), иркутская область, игорь кобзев, санкт-петербург