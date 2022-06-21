https://ria.ru/20220621/pmef-1796926374.html
Иркутская область на ПМЭФ заключила 22 соглашения
Иркутская область на ПМЭФ заключила 22 соглашения - РИА Новости, 21.06.2022
Иркутская область на ПМЭФ заключила 22 соглашения
Иркутская область заключила на Петербургском международном экономическом форуме 22 соглашения, в том числе 11 с планируемым объемом инвестиций более 65... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T09:14
2022-06-21T09:14
2022-06-21T09:14
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
петербургский международный экономический форум (фонд)
иркутская область
игорь кобзев
санкт-петербург
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ИРКУТСК, 21 июн – РИА Новости. Иркутская область заключила на Петербургском международном экономическом форуме 22 соглашения, в том числе 11 с планируемым объемом инвестиций более 65 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства Приангарья."Одиннадцать инвестиционных соглашений с общим объемом планируемых инвестиций более 65 млрд рублей заключила на Петербургском международном экономическом форуме Иркутская область. Еще 11 соглашений подписано в сфере культуры, туризма, сельского хозяйства и между регионами", - говорится в сообщении.По словам главы региона Игоря Кобзева, все проекты, планируемые к реализации, направлены на развитие зеленой экономики и импортозамещения.Юбилейный XXV ПМЭФ прошелт в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступал информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220618/forum-1796308689.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), иркутская область, игорь кобзев, санкт-петербург
Иркутская область на ПМЭФ заключила 22 соглашения
Иркутская область на ПМЭФ заключила 22 соглашения, половина из которых инвестиционные