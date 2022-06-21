09:05 21.06.2022 (обновлено: 10:38 21.06.2022)
Ростовская область заключила на ПМЭФ соглашения на 38 миллиардов рублей
Голубев: Ростовская область заключила на ПМЭФ соглашения на 38 миллиардов рублей
© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев
© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июн - РИА Новости. Ростовская область заключила на Петербургском международном экономическом форуме соглашения на общую сумму 38 миллиардов рублей, сообщил журналистам губернатор региона Василий Голубев.
"На ПМЭФ-2022 Ростовская область заключила соглашений почти на 38 миллиардов рублей. Наши партнеры в очередной раз подтвердили, что они готовы заходить в Ростовскую область, они видят в этом интерес. В этой ситуации они видят новые возможности", - сказал он, добавив, что правительство области будет обеспечивать им поддержку, создавать условия для успешной реализации проектов.
Губернатор отметил, что сумма, на которую в текущем году регион подписал соглашения, почти вдвое больше прошлогодней. Всего заключено 14 соглашений в самых разных направлениях, среди которых жилищное строительство, производство стройматериалов, развитие газификации области.
Так, "ЮгСтройИнвест-Дон" планирует в ближайшие десять лет провести комплексную жилую застройку на Левобережной в Ростове-на-Дону. В проект будет вложено 22 миллиарда рублей. Помимо 13 многоквартирных домов на левом берегу Дона инвестор построит спортивно-развлекательные комплексы, детсады, школы и поликлиники.
В Аксайском районе инвесторы дали обязательства построить четыре завода по производству автоклавного газобетона, железобетонных изделий, тротуарной плитки, металлических конструкций и сооружений. Из них два завода уже работают в Ростове-на-Дону, однако они будут перенесены и модернизированы. Объем инвестиций в создание новых предприятий составит 4 миллиарда рублей, будет создано до 500 рабочих мест.
Соглашение, подписанное с "Газпромом", предполагает строительство новых межпоселковых газопроводов, а также расширение возможности реконструкции низкораспределительных станций. Объем инвестиций в газовую инфраструктуру области до конца 2025 года составит 6,2 миллиарда рублей.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.