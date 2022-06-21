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Ростовская область заключила на ПМЭФ соглашения на 38 миллиардов рублей - РИА Новости, 21.06.2022
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Ростовская область
https://ria.ru/20220621/pmef-1796922766.html
Ростовская область заключила на ПМЭФ соглашения на 38 миллиардов рублей
Ростовская область заключила на ПМЭФ соглашения на 38 миллиардов рублей - РИА Новости, 21.06.2022
Ростовская область заключила на ПМЭФ соглашения на 38 миллиардов рублей
Ростовская область заключила на Петербургском международном экономическом форуме соглашения на общую сумму 38 миллиардов рублей, сообщил журналистам губернатор... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T09:05
2022-06-21T10:38
экономика
петербургский международный экономический форум (фонд)
василий голубев
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июн - РИА Новости. Ростовская область заключила на Петербургском международном экономическом форуме соглашения на общую сумму 38 миллиардов рублей, сообщил журналистам губернатор региона Василий Голубев."На ПМЭФ-2022 Ростовская область заключила соглашений почти на 38 миллиардов рублей. Наши партнеры в очередной раз подтвердили, что они готовы заходить в Ростовскую область, они видят в этом интерес. В этой ситуации они видят новые возможности", - сказал он, добавив, что правительство области будет обеспечивать им поддержку, создавать условия для успешной реализации проектов.Губернатор отметил, что сумма, на которую в текущем году регион подписал соглашения, почти вдвое больше прошлогодней. Всего заключено 14 соглашений в самых разных направлениях, среди которых жилищное строительство, производство стройматериалов, развитие газификации области.Так, "ЮгСтройИнвест-Дон" планирует в ближайшие десять лет провести комплексную жилую застройку на Левобережной в Ростове-на-Дону. В проект будет вложено 22 миллиарда рублей. Помимо 13 многоквартирных домов на левом берегу Дона инвестор построит спортивно-развлекательные комплексы, детсады, школы и поликлиники.В Аксайском районе инвесторы дали обязательства построить четыре завода по производству автоклавного газобетона, железобетонных изделий, тротуарной плитки, металлических конструкций и сооружений. Из них два завода уже работают в Ростове-на-Дону, однако они будут перенесены и модернизированы. Объем инвестиций в создание новых предприятий составит 4 миллиарда рублей, будет создано до 500 рабочих мест.Соглашение, подписанное с "Газпромом", предполагает строительство новых межпоселковых газопроводов, а также расширение возможности реконструкции низкораспределительных станций. Объем инвестиций в газовую инфраструктуру области до конца 2025 года составит 6,2 миллиарда рублей.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), василий голубев
09:05 21.06.2022 (обновлено: 10:38 21.06.2022)
 
Ростовская область заключила на ПМЭФ соглашения на 38 миллиардов рублей

Голубев: Ростовская область заключила на ПМЭФ соглашения на 38 миллиардов рублей

© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июн - РИА Новости. Ростовская область заключила на Петербургском международном экономическом форуме соглашения на общую сумму 38 миллиардов рублей, сообщил журналистам губернатор региона Василий Голубев.
"На ПМЭФ-2022 Ростовская область заключила соглашений почти на 38 миллиардов рублей. Наши партнеры в очередной раз подтвердили, что они готовы заходить в Ростовскую область, они видят в этом интерес. В этой ситуации они видят новые возможности", - сказал он, добавив, что правительство области будет обеспечивать им поддержку, создавать условия для успешной реализации проектов.
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Губернатор отметил, что сумма, на которую в текущем году регион подписал соглашения, почти вдвое больше прошлогодней. Всего заключено 14 соглашений в самых разных направлениях, среди которых жилищное строительство, производство стройматериалов, развитие газификации области.
Так, "ЮгСтройИнвест-Дон" планирует в ближайшие десять лет провести комплексную жилую застройку на Левобережной в Ростове-на-Дону. В проект будет вложено 22 миллиарда рублей. Помимо 13 многоквартирных домов на левом берегу Дона инвестор построит спортивно-развлекательные комплексы, детсады, школы и поликлиники.
В Аксайском районе инвесторы дали обязательства построить четыре завода по производству автоклавного газобетона, железобетонных изделий, тротуарной плитки, металлических конструкций и сооружений. Из них два завода уже работают в Ростове-на-Дону, однако они будут перенесены и модернизированы. Объем инвестиций в создание новых предприятий составит 4 миллиарда рублей, будет создано до 500 рабочих мест.
Соглашение, подписанное с "Газпромом", предполагает строительство новых межпоселковых газопроводов, а также расширение возможности реконструкции низкораспределительных станций. Объем инвестиций в газовую инфраструктуру области до конца 2025 года составит 6,2 миллиарда рублей.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
Участники XXV Петербургского международного экономического форума — 2022 в зале перед началом пленарного заседания - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 08:00
Нефть. Инфляция. Валюта. О чем договорились на форуме в Санкт-Петербурге
 
Ростовская областьЭкономикаПетербургский международный экономический форум (фонд)Василий Голубев
 
 
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