https://ria.ru/20220621/platforma-1797046228.html
Кравцов заявил о безопасности образовательной платформы "Сферум"
Кравцов заявил о безопасности образовательной платформы "Сферум" - РИА Новости, 21.06.2022
Кравцов заявил о безопасности образовательной платформы "Сферум"
Образовательная платформа "Сферум", в отличие от аналогов, локализована в России, ее безопасность гарантирована, заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T15:06
2022-06-21T15:06
2022-06-21T15:14
россия
общество
образование - общество
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Образовательная платформа "Сферум", в отличие от аналогов, локализована в России, ее безопасность гарантирована, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов.По его словам, сейчас идет этап апробации платформы, совершенствования ее функционала. Министр назвал его результаты неплохими, но уточнил, что еще есть над чем работать."К началу 2023 года, уверен, подойдем в оптимальном режиме. При помощи возможностей платформы обучение станет более гибким, технологичным и удобным. В отличие от западных аналогов "Сферум" локализован в России. Это гарантирует его безопасность, а информационный обмен будет идти с использованием защищенных каналов связи", - отметил Кравцов.Он добавил, что функционалом платформы пользуются же 3,5 миллиона человек. Они проводят групповые видеоконференции и трансляции мероприятий, используют чаты для учебы и общения, создают сообщества школ.
https://ria.ru/20220617/programmirovanie-1796063927.html
https://ria.ru/20220616/ege-1795800744.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, образование - общество, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
15:06 21.06.2022 (обновлено: 15:14 21.06.2022)
Кравцов заявил о безопасности образовательной платформы "Сферум"
Глава Минпросвещения Кравцов заявил о безопасности образовательной платформы "Сферум"