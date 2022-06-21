https://ria.ru/20220621/pedagogi-1797057612.html
Тысячи педагогов из ДНР и ЛНР прошли обучение по российским стандартам
Тысячи педагогов из ДНР и ЛНР прошли обучение по российским стандартам - РИА Новости, 21.06.2022
Тысячи педагогов из ДНР и ЛНР прошли обучение по российским стандартам
Первые несколько тысяч педагогов из ДНР и ЛНР уже прошли обучение, к 1 сентября их будет до 7 тысяч, рассказал в интервью РИА Новости министр просвещения РФ... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T15:32
2022-06-21T15:32
2022-06-21T15:45
луганская народная республика
донецкая народная республика
ростов-на-дону
школа
учителя
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Первые несколько тысяч педагогов из ДНР и ЛНР уже прошли обучение, к 1 сентября их будет до 7 тысяч, рассказал в интервью РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Ранее в Минпросвещения сообщали, что рассматривается оказание методической поддержки образовательным системам ДНР и ЛНР при введении и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования.По его словам, приоритетными являются программы для учителей истории и обществознания, русского языка и литературы, начальных классов. В частности, педагоги будут обучаться очно в Ростове-на-Дону.Учителя других предметов пройдут обучение на базе Луганского государственного педагогического университета и Донецкого института развития профессионального педагогического образования, уточнил Кравцов."То есть работа ведется обширная, для нас важно максимально подготовить педагогов к началу учебного года", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20220621/istoriya-1797053196.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, донецкая народная республика, ростов-на-дону, школа, учителя, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
15:32 21.06.2022 (обновлено: 15:45 21.06.2022)
Тысячи педагогов из ДНР и ЛНР прошли обучение по российским стандартам
Кравцов: тысячи педагогов из ДНР и ЛНР прошли обучение по российским стандартам
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Первые несколько тысяч педагогов из ДНР и ЛНР уже прошли обучение, к 1 сентября их будет до 7 тысяч, рассказал в интервью РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Ранее в Минпросвещения сообщали, что рассматривается оказание методической поддержки образовательным системам ДНР и ЛНР при введении и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования.
"Первые несколько тысяч педагогов из Донецкой и Луганской Народных Республик уже прошли обучение. К 1 сентября их число увеличится до 7 тысяч педагогов и 1,5 тысячи управленческих кадров, а с учетом разных форматов и площадок будут охвачены более 16 тысяч человек", - рассказал Кравцов.
По его словам, приоритетными являются программы для учителей истории и обществознания, русского языка и литературы, начальных классов. В частности, педагоги будут обучаться очно в Ростове-на-Дону.
Учителя других предметов пройдут обучение на базе Луганского государственного педагогического университета и Донецкого института развития профессионального педагогического образования, уточнил Кравцов.
"То есть работа ведется обширная, для нас важно максимально подготовить педагогов к началу учебного года", - подчеркнул министр.