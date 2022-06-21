https://ria.ru/20220621/pedagogi-1797057612.html

Тысячи педагогов из ДНР и ЛНР прошли обучение по российским стандартам

Тысячи педагогов из ДНР и ЛНР прошли обучение по российским стандартам - РИА Новости, 21.06.2022

Тысячи педагогов из ДНР и ЛНР прошли обучение по российским стандартам

Первые несколько тысяч педагогов из ДНР и ЛНР уже прошли обучение, к 1 сентября их будет до 7 тысяч, рассказал в интервью РИА Новости министр просвещения РФ... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T15:32

2022-06-21T15:32

2022-06-21T15:45

луганская народная республика

донецкая народная республика

ростов-на-дону

школа

учителя

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Первые несколько тысяч педагогов из ДНР и ЛНР уже прошли обучение, к 1 сентября их будет до 7 тысяч, рассказал в интервью РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Ранее в Минпросвещения сообщали, что рассматривается оказание методической поддержки образовательным системам ДНР и ЛНР при введении и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования.По его словам, приоритетными являются программы для учителей истории и обществознания, русского языка и литературы, начальных классов. В частности, педагоги будут обучаться очно в Ростове-на-Дону.Учителя других предметов пройдут обучение на базе Луганского государственного педагогического университета и Донецкого института развития профессионального педагогического образования, уточнил Кравцов."То есть работа ведется обширная, для нас важно максимально подготовить педагогов к началу учебного года", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20220621/istoriya-1797053196.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

луганская народная республика, донецкая народная республика, ростов-на-дону, школа, учителя, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)