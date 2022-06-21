https://ria.ru/20220621/nepogoda-1796940791.html
Жителей четырех регионов предупредили о сильных ливнях с грозами и градом
Жителей четырех регионов предупредили о сильных ливнях с грозами и градом - РИА Новости, 21.06.2022
Жителей четырех регионов предупредили о сильных ливнях с грозами и градом
Жизнеобеспечение населения может быть нарушено во вторник на территории четырех регионов Дальневосточного и Уральского федеральных округов из-за сильных ливней... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T10:23
2022-06-21T10:23
2022-06-21T10:23
общество
забайкальский край
амурская область
гидрометцентр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
погода
дальневосточный фо
уральский фо
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Жизнеобеспечение населения может быть нарушено во вторник на территории четырех регионов Дальневосточного и Уральского федеральных округов из-за сильных ливней с грозами и градом, предупреждает МЧС России."По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 21 июня существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы объектов энергетики, связи, ЖКХ, систем жизнеобеспечения населения, работы всех видов транспорта в Дальневосточном федеральном округе на территории Забайкальского края и Амурской области; в Уральском федеральном округе на территории Свердловской и Тюменской областей", - говорится в прогнозе.Как уточняют спасатели, причинами возможных чрезвычайных ситуаций на территории этих регионов могут стать сильные ливни, грозы, крупный град, а также порывы ветра скоростью до 25 метров в секунду.
https://ria.ru/20220609/temperatura-1794131245.html
забайкальский край
амурская область
дальневосточный фо
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, забайкальский край, амурская область, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода, дальневосточный фо, уральский фо
Жителей четырех регионов предупредили о сильных ливнях с грозами и градом
МЧС: сильные ливни с грозами и градом могут нарушить жизнеобеспечение четырех регионов