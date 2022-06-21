https://ria.ru/20220621/nato-1797179243.html

США хотели быстрого вступления Финляндии и Швеции в НАТО, заявил госдеп

США хотели быстрого вступления Финляндии и Швеции в НАТО, заявил госдеп - РИА Новости, 21.06.2022

США хотели быстрого вступления Финляндии и Швеции в НАТО, заявил госдеп

США не ставили жёстких сроков вступления Финляндии и Швеции в НАТО, но хотели быстро завершить этот процесс, заявил во вторник официальный представитель... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T23:23

2022-06-21T23:23

2022-06-21T23:23

в мире

саули ниинисте

йенс столтенберг

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турция

нато

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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. США не ставили жёстких сроков вступления Финляндии и Швеции в НАТО, но хотели быстро завершить этот процесс, заявил во вторник официальный представитель государственного департамента Нед Прайс."Не верю, что мы когда-либо утверждали крайний срок (вступления Финляндии и Швеции в НАТО). Конечно, мы хотели быстрого завершения, но процесс требует консенсуса всех членов НАТО", - отметил он.Прайс также уточнил, что США не являются частью проходящих переговоров между Финляндией, Швецией и Турцией по разрешению существующих противоречий, но оказывают поддержку в широком обсуждении этого вопроса.Представители Турции, Швеции и Финляндии обсудили поднятые Анкарой вопросы в сфере безопасности 20 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. По её итогам президент Финляндии Саули Ниинистё признал, что на встрече "не было достигнуто особого прогресса", и выразил мнение, что вопрос о вступлении его страны в НАТО вряд ли удастся решить до сентября.Послы Финляндии и Швеции при НАТО вручили 18 мая генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление их стран в Североатлантический альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган тогда заявил, что Анкара не поддержит принятие в НАТО двух северных стран, пока они не определят свое отношение к террористическим организациям. Эту позицию турецкое руководство озвучивало неоднократно, в том числе на переговорах со своими коллегами и представителями международных организаций.

https://ria.ru/20220621/nato-1796952000.html

https://ria.ru/20220621/nato-1797125998.html

финляндия

швеция

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в мире, саули ниинисте, йенс столтенберг, финляндия, швеция, турция, нато