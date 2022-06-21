https://ria.ru/20220621/narkotiki-1796965615.html

Силовики четырех стран ликвидировали крупный международный наркоканал

Силовики четырех стран ликвидировали крупный международный наркоканал - РИА Новости, 21.06.2022

Силовики четырех стран ликвидировали крупный международный наркоканал

Силовики нескольких стран накрыли международный канал реализации синтетических наркотиков, ликвидировано 8 нарколабораторий, изъят "товар" на 280 миллионов... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T11:41

2022-06-21T11:41

2022-06-21T12:01

происшествия

россия

казахстан

узбекистан

киргизия

владимир колокольцев

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Силовики нескольких стран накрыли международный канал реализации синтетических наркотиков, ликвидировано 8 нарколабораторий, изъят "товар" на 280 миллионов рублей, сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.По его словам, была проведена совместная операция правоохранителей России, Казахстана, Узбекистана и Киргизии вместе с департаментом безопасности Почты России. В результате пресечена деятельность транснациональной преступной группировки, которая организовала производство и распространение синтетических наркотиков в особо крупных размерах на территории РФ и в странах Центральной Азии."Ликвидированы восемь подпольных нарколабораторий. Изъято 600 литров прекурсоров и около 30 килограммов наркотических средств, что составляет примерно 150 тысяч разовых доз. Стоимость наркотика по ценам черного рынка превышает 280 миллионов рублей. Организатор и участники наркогруппировки задержаны, ведется следствие", - сообщил Колокольцев.Предварительно известно, что житель Омской области оборудовал в своем доме нарколабораторию. Он готовил раствор, содержащий синтетические наркотики "Альфа-PVP", а затем под видом бытовой химии и машинных масел отправлял "товар" по почте. Получатели посылок готовили наркотики в кустарных лабораториях для сбыта через тайники-закладки.Для поимки наркодилеров создали спецгруппу из числа наиболее опытных сотрудников центрального аппарата МВД РФ, профильных региональных подразделений ОВД и зарубежных антинаркотических структур. Силовую поддержку оказывали сотрудники спецподразделения "Гром"."Совместная спецоперация по перекрытию наркотрафика продолжалась в течение полугода. В результате слаженных действий ликвидированы подпольные лаборатории на территории России, Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Их производительность составляла до 200 кг наркотических средств в месяц", - говорится в сообщении пресс-центра МВД РФ.Добавляется, что в России и на территории иностранных государств задержаны свыше 20 участников незаконного бизнеса. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ.

https://ria.ru/20220517/narkosindikat-1788993497.html

https://ria.ru/20211214/narkotik-1763597569.html

россия

казахстан

узбекистан

киргизия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, казахстан, узбекистан, киргизия, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии)