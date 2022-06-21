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Белый дом хочет запретить производство и использование противопехотных мин - РИА Новости, 21.06.2022
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Белый дом хочет запретить производство и использование противопехотных мин
Белый дом хочет запретить производство и использование противопехотных мин - РИА Новости, 21.06.2022
Белый дом хочет запретить производство и использование противопехотных мин
Соединенные Штаты намерены запретить использование, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин, говорится в заявлении администрации... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T17:05
2022-06-21T17:11
в мире
сша
министерство обороны сша
администрация президента сша
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты намерены запретить использование, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин, говорится в заявлении администрации президента США Джо Байдена."Соединенные Штаты не будут разрабатывать, производить и приобретать противопехотные мины, вывозить или передавать их, за исключением случаев, когда это необходимо для деятельности, связанной с обнаружением или обезвреживанием мин и с целью их уничтожения, использовать их за пределами Корейского полуострова, помогать, поощрять и побуждать кого-либо за пределами Корейского полуострова заниматься какой-либо деятельностью, запрещенной Оттавской конвенцией", - говорится в сообщении Белого дома.Также уточняется, что США берут на себя обязательство уничтожить все запасы противопехотных мин за исключением необходимых для обороны Южной Кореи. Кроме того, Байден поручил Пентагону усилить работу по поиску альтернатив противопехотным наземным минам, которые не будут нарушать положение международного соглашения и позволят США присоединиться к нему."С 1993 года США инвестировали более 4,2 миллиарда долларов в более чем ста странах для содействия международному миру и безопасности посредством программ уничтожения включенных в конвенцию вооружений. Мы продолжим эту важную работу, сделав еще один шаг к восстановлению американского лидерства на мировой арене", - отметила официальный представитель совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон.Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская конвенция) обязывает каждое государство-участника никогда и ни при каких обстоятельствах не применять противопехотные мины, не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не накапливать, не сохранять и не передавать никому, прямо или опосредованно, противопехотные мины. Все участники конвенции обязуются уничтожить все противопехотные мины или обеспечить их уничтожение в соответствии с положениями настоящей Конвенции.
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в мире, сша, министерство обороны сша, администрация президента сша
17:05 21.06.2022 (обновлено: 17:11 21.06.2022)
 
Белый дом хочет запретить производство и использование противопехотных мин

США перестанут использовать, хранить, производить и передавать противопехотные мины

© Фото : Public DomainМорские пехотинцы армии США с миной Claymore во время тренировки
Морские пехотинцы армии США с миной Claymore во время тренировки - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© Фото : Public Domain
Морские пехотинцы армии США с миной Claymore во время тренировки. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты намерены запретить использование, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин, говорится в заявлении администрации президента США Джо Байдена.
"Соединенные Штаты не будут разрабатывать, производить и приобретать противопехотные мины, вывозить или передавать их, за исключением случаев, когда это необходимо для деятельности, связанной с обнаружением или обезвреживанием мин и с целью их уничтожения, использовать их за пределами Корейского полуострова, помогать, поощрять и побуждать кого-либо за пределами Корейского полуострова заниматься какой-либо деятельностью, запрещенной Оттавской конвенцией", - говорится в сообщении Белого дома.
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Также уточняется, что США берут на себя обязательство уничтожить все запасы противопехотных мин за исключением необходимых для обороны Южной Кореи. Кроме того, Байден поручил Пентагону усилить работу по поиску альтернатив противопехотным наземным минам, которые не будут нарушать положение международного соглашения и позволят США присоединиться к нему.
"С 1993 года США инвестировали более 4,2 миллиарда долларов в более чем ста странах для содействия международному миру и безопасности посредством программ уничтожения включенных в конвенцию вооружений. Мы продолжим эту важную работу, сделав еще один шаг к восстановлению американского лидерства на мировой арене", - отметила официальный представитель совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон.
Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская конвенция) обязывает каждое государство-участника никогда и ни при каких обстоятельствах не применять противопехотные мины, не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не накапливать, не сохранять и не передавать никому, прямо или опосредованно, противопехотные мины. Все участники конвенции обязуются уничтожить все противопехотные мины или обеспечить их уничтожение в соответствии с положениями настоящей Конвенции.
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