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Манижа отказалась записывать антироссийскую песню - РИА Новости, 21.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220621/manizha-1797121202.html
Манижа отказалась записывать антироссийскую песню
Манижа отказалась записывать антироссийскую песню - РИА Новости, 21.06.2022
Манижа отказалась записывать антироссийскую песню
Манижа в интервью Ксении Собчак призналась, что ей поступало много зарубежных предложений от СМИ с просьбой высказаться о политической ситуации в стране. Кроме... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T18:20
2022-06-21T18:20
шоубиз
знаменитости
manizha (манижа сангин)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Манижа в интервью Ксении Собчак призналась, что ей поступало много зарубежных предложений от СМИ с просьбой высказаться о политической ситуации в стране. Кроме того, один музыкальный лейбл, по словам артистки, даже был готов подписать с ней контракт с условием, что она исполнит антироссийскую песню.Она выразила сожаление, что музыка и политика так тесно переплелись.Манижа представляла Россию на конкурсе Евровидение–2021. С песней "Русская женщина" она заняла девятое место.Ранее стало известно, что организаторы фестиваля "Стереолето" в Санкт-Петербурге отменили выступление артистки без объяснения причин.
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знаменитости, manizha (манижа сангин), шоу-бизнес
18:20 21.06.2022
 
Манижа отказалась записывать антироссийскую песню

Манижа отказалась от предложения зарубежного лейбла записать антироссийскую песню

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Манижа
Певица Манижа - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Манижа в интервью Ксении Собчак призналась, что ей поступало много зарубежных предложений от СМИ с просьбой высказаться о политической ситуации в стране. Кроме того, один музыкальный лейбл, по словам артистки, даже был готов подписать с ней контракт с условием, что она исполнит антироссийскую песню.

"Был один лейбл, который написал мне: если ты запишешь суперантироссийскую песню, мы можем с тобой подписать контракт. Мне это все кажется отвратительным. Они такие, типа "мы тебе гарантируем защиту". Я не буду называть, но это очень большая музыкальная компания", – сказала Манижа.

Она выразила сожаление, что музыка и политика так тесно переплелись.

"Мне жаль, что музыка и политика так близко друг к другу стоят, так не должно быть. Музыка всегда должна быть про образование и духовное развитие", – заключила певица.

Манижа представляла Россию на конкурсе Евровидение–2021. С песней "Русская женщина" она заняла девятое место.
Ранее стало известно, что организаторы фестиваля "Стереолето" в Санкт-Петербурге отменили выступление артистки без объяснения причин.
Певица Манижа во время интервью в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 13:32Шоубиз
Манижа опровергла слухи об эмиграции
 
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