https://ria.ru/20220621/manizha-1797121202.html
Манижа отказалась записывать антироссийскую песню
Манижа отказалась записывать антироссийскую песню - РИА Новости, 21.06.2022
Манижа отказалась записывать антироссийскую песню
Манижа в интервью Ксении Собчак призналась, что ей поступало много зарубежных предложений от СМИ с просьбой высказаться о политической ситуации в стране. Кроме... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T18:20
2022-06-21T18:20
2022-06-21T18:20
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manizha (манижа сангин)
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Манижа в интервью Ксении Собчак призналась, что ей поступало много зарубежных предложений от СМИ с просьбой высказаться о политической ситуации в стране. Кроме того, один музыкальный лейбл, по словам артистки, даже был готов подписать с ней контракт с условием, что она исполнит антироссийскую песню.Она выразила сожаление, что музыка и политика так тесно переплелись.Манижа представляла Россию на конкурсе Евровидение–2021. С песней "Русская женщина" она заняла девятое место.Ранее стало известно, что организаторы фестиваля "Стереолето" в Санкт-Петербурге отменили выступление артистки без объяснения причин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, manizha (манижа сангин), шоу-бизнес
Манижа отказалась записывать антироссийскую песню
Манижа отказалась от предложения зарубежного лейбла записать антироссийскую песню
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Манижа в интервью Ксении Собчак призналась, что ей поступало много зарубежных предложений от СМИ с просьбой высказаться о политической ситуации в стране. Кроме того, один музыкальный лейбл, по словам артистки, даже был готов подписать с ней контракт с условием, что она исполнит антироссийскую песню.
"Был один лейбл, который написал мне: если ты запишешь суперантироссийскую песню, мы можем с тобой подписать контракт. Мне это все кажется отвратительным. Они такие, типа "мы тебе гарантируем защиту". Я не буду называть, но это очень большая музыкальная компания", – сказала Манижа.
Она выразила сожаление, что музыка и политика так тесно переплелись.
"Мне жаль, что музыка и политика так близко друг к другу стоят, так не должно быть. Музыка всегда должна быть про образование и духовное развитие", – заключила певица.
Манижа представляла Россию на конкурсе Евровидение–2021. С песней "Русская женщина" она заняла девятое место.
Ранее стало известно, что организаторы фестиваля "Стереолето" в Санкт-Петербурге отменили
выступление артистки без объяснения причин.