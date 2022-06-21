https://ria.ru/20220621/manizha-1797121202.html

Манижа отказалась записывать антироссийскую песню

Манижа отказалась записывать антироссийскую песню - РИА Новости, 21.06.2022

Манижа отказалась записывать антироссийскую песню

Манижа в интервью Ксении Собчак призналась, что ей поступало много зарубежных предложений от СМИ с просьбой высказаться о политической ситуации в стране. Кроме... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T18:20

2022-06-21T18:20

2022-06-21T18:20

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manizha (манижа сангин)

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Манижа в интервью Ксении Собчак призналась, что ей поступало много зарубежных предложений от СМИ с просьбой высказаться о политической ситуации в стране. Кроме того, один музыкальный лейбл, по словам артистки, даже был готов подписать с ней контракт с условием, что она исполнит антироссийскую песню.Она выразила сожаление, что музыка и политика так тесно переплелись.Манижа представляла Россию на конкурсе Евровидение–2021. С песней "Русская женщина" она заняла девятое место.Ранее стало известно, что организаторы фестиваля "Стереолето" в Санкт-Петербурге отменили выступление артистки без объяснения причин.

https://ria.ru/20220606/manezha-1793447908.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, manizha (манижа сангин), шоу-бизнес