https://ria.ru/20220621/lisichansk-1797018037.html

Минобороны рассказало о ситуации в Лисичанске, куда якобы ездил Зеленский

Минобороны рассказало о ситуации в Лисичанске, куда якобы ездил Зеленский - РИА Новости, 21.06.2022

Минобороны рассказало о ситуации в Лисичанске, куда якобы ездил Зеленский

Киевский режим в традициях украинской развлекательной компании "Квартал-95" сделал заявление о якобы попадании под обстрел Владимира Зеленского во время поездки РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T13:53

2022-06-21T13:53

2022-06-21T14:10

специальная военная операция на украине

лисичанск

в мире

россия

украина

владимир зеленский

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Киевский режим в традициях украинской развлекательной компании "Квартал-95" сделал заявление о якобы попадании под обстрел Владимира Зеленского во время поездки в Лисичанск, при том что группировка украинских войск в районе этого города отрезана от снабжения и находится под огневым контролем российских военных, заявило во вторник министерство обороны РФ."Киевским режимом распространена информация о якобы "тайной" поездке Зеленского в Лисичанск, где он попал под обстрел. При этом группировка украинских войск в районе Лисичанска отрезана от снабжения и находится под огневым контролем российских вооруженных сил", - говорится в сводке МО РФ."По свидетельству украинских пленных, подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады брошены своим командованием. Оставшимся в живых военнослужащим оставалось только сдаться в плен, чтобы сохранить свои жизни. В таком же состоянии находится 57-я механизированная бригада ВСУ, чей командир после потери двух третей личного состава умолял командование группировкой доложить истинное положение дел генеральному штабу ВСУ и лично Зеленскому", - сообщает российское военное ведомство.Киевским режимом на фоне военных провалов "продолжаются вбросы в лучших традициях "Квартала-95", чтобы хоть как-то остановить панику и бегство своих военнослужащих с Донбасса", отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220621/ukraina-1796978794.html

https://ria.ru/20220620/lnr-1796823666.html

лисичанск

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украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

лисичанск, в мире, россия, украина, владимир зеленский, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр