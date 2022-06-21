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Минобороны рассказало о ситуации в Лисичанске, куда якобы ездил Зеленский - РИА Новости, 21.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/lisichansk-1797018037.html
Минобороны рассказало о ситуации в Лисичанске, куда якобы ездил Зеленский
Минобороны рассказало о ситуации в Лисичанске, куда якобы ездил Зеленский - РИА Новости, 21.06.2022
Минобороны рассказало о ситуации в Лисичанске, куда якобы ездил Зеленский
Киевский режим в традициях украинской развлекательной компании "Квартал-95" сделал заявление о якобы попадании под обстрел Владимира Зеленского во время поездки РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T13:53
2022-06-21T14:10
специальная военная операция на украине
лисичанск
в мире
россия
украина
владимир зеленский
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Киевский режим в традициях украинской развлекательной компании "Квартал-95" сделал заявление о якобы попадании под обстрел Владимира Зеленского во время поездки в Лисичанск, при том что группировка украинских войск в районе этого города отрезана от снабжения и находится под огневым контролем российских военных, заявило во вторник министерство обороны РФ."Киевским режимом распространена информация о якобы "тайной" поездке Зеленского в Лисичанск, где он попал под обстрел. При этом группировка украинских войск в районе Лисичанска отрезана от снабжения и находится под огневым контролем российских вооруженных сил", - говорится в сводке МО РФ."По свидетельству украинских пленных, подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады брошены своим командованием. Оставшимся в живых военнослужащим оставалось только сдаться в плен, чтобы сохранить свои жизни. В таком же состоянии находится 57-я механизированная бригада ВСУ, чей командир после потери двух третей личного состава умолял командование группировкой доложить истинное положение дел генеральному штабу ВСУ и лично Зеленскому", - сообщает российское военное ведомство.Киевским режимом на фоне военных провалов "продолжаются вбросы в лучших традициях "Квартала-95", чтобы хоть как-то остановить панику и бегство своих военнослужащих с Донбасса", отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220621/ukraina-1796978794.html
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лисичанск, в мире, россия, украина, владимир зеленский, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
13:53 21.06.2022 (обновлено: 14:10 21.06.2022)
 
Минобороны рассказало о ситуации в Лисичанске, куда якобы ездил Зеленский

Минобороны: группировка ВСУ в Лисичанске отрезана от основных сил и брошена командирами

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в Лисичанск
Указатель на въезде в Лисичанск - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Указатель на въезде в Лисичанск. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Киевский режим в традициях украинской развлекательной компании "Квартал-95" сделал заявление о якобы попадании под обстрел Владимира Зеленского во время поездки в Лисичанск, при том что группировка украинских войск в районе этого города отрезана от снабжения и находится под огневым контролем российских военных, заявило во вторник министерство обороны РФ.
"Киевским режимом распространена информация о якобы "тайной" поездке Зеленского в Лисичанск, где он попал под обстрел. При этом группировка украинских войск в районе Лисичанска отрезана от снабжения и находится под огневым контролем российских вооруженных сил", - говорится в сводке МО РФ.
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"По свидетельству украинских пленных, подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады брошены своим командованием. Оставшимся в живых военнослужащим оставалось только сдаться в плен, чтобы сохранить свои жизни. В таком же состоянии находится 57-я механизированная бригада ВСУ, чей командир после потери двух третей личного состава умолял командование группировкой доложить истинное положение дел генеральному штабу ВСУ и лично Зеленскому", - сообщает российское военное ведомство.
Киевским режимом на фоне военных провалов "продолжаются вбросы в лучших традициях "Квартала-95", чтобы хоть как-то остановить панику и бегство своих военнослужащих с Донбасса", отмечает МО РФ.
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