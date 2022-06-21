https://ria.ru/20220621/lisichansk-1796905598.html

Силы ЛНР продвигаются к Лисичанску, сообщил посол Мирошник

Силы ЛНР продвигаются к Лисичанску, сообщил посол Мирошник - РИА Новости, 21.06.2022

Силы ЛНР продвигаются к Лисичанску, сообщил посол Мирошник

Силы Луганской Народной Республики продвигаются в сторону Лисичанска, в ближайшие часы в районе ожидаются изменения в расстановке сил, сообщил посол ЛНР в... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T00:58

2022-06-21T00:58

2022-06-21T00:58

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

луганск

днепропетровская область

украина

родион мирошник

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ЛУГАНСК, 21 июн — РИА Новости. Силы Луганской Народной Республики продвигаются в сторону Лисичанска, в ближайшие часы в районе ожидаются изменения в расстановке сил, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.Посол отмечает, что после удара по скоплению старших офицеров в Широкой Даче Днепропетровской области основные подразделения украинских войск "оказались фактически обезглавлены", что уже отражается на их управляемости и реагировании на удары со стороны союзных сил.

луганская народная республика

луганск

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