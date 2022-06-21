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Силы ЛНР продвигаются к Лисичанску, сообщил посол Мирошник - РИА Новости, 21.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/lisichansk-1796905598.html
Силы ЛНР продвигаются к Лисичанску, сообщил посол Мирошник
Силы ЛНР продвигаются к Лисичанску, сообщил посол Мирошник - РИА Новости, 21.06.2022
Силы ЛНР продвигаются к Лисичанску, сообщил посол Мирошник
Силы Луганской Народной Республики продвигаются в сторону Лисичанска, в ближайшие часы в районе ожидаются изменения в расстановке сил, сообщил посол ЛНР в... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T00:58
2022-06-21T00:58
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
луганск
днепропетровская область
украина
родион мирошник
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ЛУГАНСК, 21 июн — РИА Новости. Силы Луганской Народной Республики продвигаются в сторону Лисичанска, в ближайшие часы в районе ожидаются изменения в расстановке сил, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.Посол отмечает, что после удара по скоплению старших офицеров в Широкой Даче Днепропетровской области основные подразделения украинских войск "оказались фактически обезглавлены", что уже отражается на их управляемости и реагировании на удары со стороны союзных сил.
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, луганск, днепропетровская область, украина, родион мирошник
00:58 21.06.2022
 
Силы ЛНР продвигаются к Лисичанску, сообщил посол Мирошник

Посол Мирошник: силы ЛНР продвигаются к Лисичанску, ожидаются изменения в расстановке сил

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПосол ЛНР в России Родион Мирошник
Посол ЛНР в России Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Посол ЛНР в России Родион Мирошник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 июн — РИА Новости. Силы Луганской Народной Республики продвигаются в сторону Лисичанска, в ближайшие часы в районе ожидаются изменения в расстановке сил, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

"Наши подразделения активно продвигаются с юга в сторону Лисичанска. Стрелковые бои ведутся в черте населенных пунктов Николаевка, Новоивановка, Мирная Долина, Белая Гора. Ближайшие часы должны принести существенные изменения в расстановке сил в этом районе", — пишет Мирошник в своем Telegram-канале.

Посол отмечает, что после удара по скоплению старших офицеров в Широкой Даче Днепропетровской области основные подразделения украинских войск "оказались фактически обезглавлены", что уже отражается на их управляемости и реагировании на удары со стороны союзных сил.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаЛуганскДнепропетровская областьУкраинаРодион Мирошник
 
 
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