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Силы ЛНР продвигаются к Лисичанску, сообщил посол Мирошник
Силы ЛНР продвигаются к Лисичанску, сообщил посол Мирошник - РИА Новости, 21.06.2022
Силы ЛНР продвигаются к Лисичанску, сообщил посол Мирошник
Силы Луганской Народной Республики продвигаются в сторону Лисичанска, в ближайшие часы в районе ожидаются изменения в расстановке сил, сообщил посол ЛНР в... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T00:58
2022-06-21T00:58
2022-06-21T00:58
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
луганск
днепропетровская область
украина
родион мирошник
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ЛУГАНСК, 21 июн — РИА Новости. Силы Луганской Народной Республики продвигаются в сторону Лисичанска, в ближайшие часы в районе ожидаются изменения в расстановке сил, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.Посол отмечает, что после удара по скоплению старших офицеров в Широкой Даче Днепропетровской области основные подразделения украинских войск "оказались фактически обезглавлены", что уже отражается на их управляемости и реагировании на удары со стороны союзных сил.
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в мире, луганская народная республика, луганск, днепропетровская область, украина, родион мирошник
Силы ЛНР продвигаются к Лисичанску, сообщил посол Мирошник
Посол Мирошник: силы ЛНР продвигаются к Лисичанску, ожидаются изменения в расстановке сил