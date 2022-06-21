https://ria.ru/20220621/kiva-1797007954.html

Кива потребовал от Великобритании прекратить спонсировать режим Зеленского

Кива потребовал от Великобритании прекратить спонсировать режим Зеленского - РИА Новости, 21.06.2022

Кива потребовал от Великобритании прекратить спонсировать режим Зеленского

Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива организовал акцию протеста у посольства Великобритании в Москве, он требует прекратить спонсировать режим Владимира РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T13:23

2022-06-21T13:23

2022-06-21T13:32

специальная военная операция на украине

в мире

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива организовал акцию протеста у посольства Великобритании в Москве, он требует прекратить спонсировать режим Владимира Зеленского, устроившего, по его словам, геноцид украинского народа.Кива в мае заявлял, что контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) пытала и казнила трех членов антифашистского движения "Патриоты за Жизнь"."Акция протеста под посольством Великобритании в Москве. Мы, украинцы, требуем от правительства Великобритании прекратить финансирование террористического режима Зеленского устроившего массовые казни - геноцид украинского народа", - написал Кива в Telegram-канале. Он также опубликовал видео, в котором обвинил украинские власти в "пытках и казни" активистов общественного движения. Он призвал премьера Великобритании Бориса Джонсона прекратить спонсировать режим Зеленского.Ранее премьер-министр Великобритании во время визита в Киев заявил, что страна продолжит способствовать усилению санкций против России из-за спецоперации, а также будет укреплять дипломатическую коалицию по помощи Украине, в том числе продолжит предоставлять финансовую поддержку, вооружение и готовить украинские войска. ЕС уже четыре раза выделил по 500 миллионов евро на военную помощь Украине. Общая сумма финансирования закупок вооружения составила 2 миллиарда евро.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220619/evropa-1796469775.html

https://ria.ru/20220621/zapad-1796832397.html

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Кирилл Волков

в мире, великобритания, украина, россия, илья кива, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр