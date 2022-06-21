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Кива потребовал от Великобритании прекратить спонсировать режим Зеленского - РИА Новости, 21.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/kiva-1797007954.html
Кива потребовал от Великобритании прекратить спонсировать режим Зеленского
Кива потребовал от Великобритании прекратить спонсировать режим Зеленского - РИА Новости, 21.06.2022
Кива потребовал от Великобритании прекратить спонсировать режим Зеленского
Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива организовал акцию протеста у посольства Великобритании в Москве, он требует прекратить спонсировать режим Владимира РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T13:23
2022-06-21T13:32
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
украина
россия
илья кива
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива организовал акцию протеста у посольства Великобритании в Москве, он требует прекратить спонсировать режим Владимира Зеленского, устроившего, по его словам, геноцид украинского народа.Кива в мае заявлял, что контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) пытала и казнила трех членов антифашистского движения "Патриоты за Жизнь"."Акция протеста под посольством Великобритании в Москве. Мы, украинцы, требуем от правительства Великобритании прекратить финансирование террористического режима Зеленского устроившего массовые казни - геноцид украинского народа", - написал Кива в Telegram-канале. Он также опубликовал видео, в котором обвинил украинские власти в "пытках и казни" активистов общественного движения. Он призвал премьера Великобритании Бориса Джонсона прекратить спонсировать режим Зеленского.Ранее премьер-министр Великобритании во время визита в Киев заявил, что страна продолжит способствовать усилению санкций против России из-за спецоперации, а также будет укреплять дипломатическую коалицию по помощи Украине, в том числе продолжит предоставлять финансовую поддержку, вооружение и готовить украинские войска. ЕС уже четыре раза выделил по 500 миллионов евро на военную помощь Украине. Общая сумма финансирования закупок вооружения составила 2 миллиарда евро.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220619/evropa-1796469775.html
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в мире, великобритания, украина, россия, илья кива, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
13:23 21.06.2022 (обновлено: 13:32 21.06.2022)
 
Кива потребовал от Великобритании прекратить спонсировать режим Зеленского

Кива протестует у посольства Британии в Москве и требует перестать спонсировать Зеленского

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИлья Кива
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Илья Кива. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива организовал акцию протеста у посольства Великобритании в Москве, он требует прекратить спонсировать режим Владимира Зеленского, устроившего, по его словам, геноцид украинского народа.
Кива в мае заявлял, что контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) пытала и казнила трех членов антифашистского движения "Патриоты за Жизнь".
"Акция протеста под посольством Великобритании в Москве. Мы, украинцы, требуем от правительства Великобритании прекратить финансирование террористического режима Зеленского устроившего массовые казни - геноцид украинского народа", - написал Кива в Telegram-канале. Он также опубликовал видео, в котором обвинил украинские власти в "пытках и казни" активистов общественного движения. Он призвал премьера Великобритании Бориса Джонсона прекратить спонсировать режим Зеленского.
Ранее премьер-министр Великобритании во время визита в Киев заявил, что страна продолжит способствовать усилению санкций против России из-за спецоперации, а также будет укреплять дипломатическую коалицию по помощи Украине, в том числе продолжит предоставлять финансовую поддержку, вооружение и готовить украинские войска.
Пресс-конференция по итогам встречи Зеленского с Макроном, Шольцем, Драги и Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
19 июня, 08:00
Время для Европы истекает
ЕС уже четыре раза выделил по 500 миллионов евро на военную помощь Украине. Общая сумма финансирования закупок вооружения составила 2 миллиарда евро.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
08:00
Запад опять собрался "победить Россию в бою"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияУкраинаРоссияИлья КиваВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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