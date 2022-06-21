https://ria.ru/20220621/kishinev-1797039253.html

ЕС не будет предлагать Кишиневу решение по приднестровскому урегулированию

ЕС не будет предлагать Кишиневу решение по приднестровскому урегулированию - РИА Новости, 21.06.2022

ЕС не будет предлагать Кишиневу решение по приднестровскому урегулированию

Европейский союз не предложит своего решения приднестровского вопроса Молдавии, которая выбрала путь европейской интеграции, заявил депутат европарламента от... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T14:53

2022-06-21T14:53

2022-06-21T14:53

в мире

урсула фон дер ляйен

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кишинев

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евросоюз

еврокомиссия

обсе

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КИШИНЕВ, 21 июн – РИА Новости. Европейский союз не предложит своего решения приднестровского вопроса Молдавии, которая выбрала путь европейской интеграции, заявил депутат европарламента от Румынии Зигфрид Мурешан.В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Единственный в 2019 году раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе 9 и 10 октября. В течение 2020 и 2021 годов не удалось провести ни одного заседания в этом формате."Брюссель никогда не предложит решение (приднестровского конфликта – ред.) Кишиневу. Евросоюз может его только поддержать, помочь в его поиске, но оно должно отвечать желанию людей обоих берегов Днестра", - сказал Мурешан в эфире телеканала Jurnal TV.Депутат европарламента отметил, что в Евросоюзе приветствуют стремления Кишинева интегрироваться в ЕС, но там дают ясный сигнал, что о переговорах о вступлении республики пока рано говорить."Переговоры будут идти в зависимости от прогресса, показанного молдавской стороной в продвижении реформ и выполнению выдвинутых Брюсселем условий", - подчеркнул Мурешан.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК рекомендовала предоставить Молдавии статус кандидата на вступление в Евросоюз. Она подчеркнула при этом, что Молдавии "предстоит еще многое сделать".Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220619/moldaviya-1796581576.html

https://ria.ru/20220619/kishinev-1796615978.html

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в мире, урсула фон дер ляйен, молдавия, кишинев, румыния, евросоюз, еврокомиссия, обсе