ЕС не будет предлагать Кишиневу решение по приднестровскому урегулированию
Депутат от Румынии Мурешан: ЕС не предложит Кишиневу решение по приднестровскому вопросу
Флаг Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 июн – РИА Новости. Европейский союз не предложит своего решения приднестровского вопроса Молдавии, которая выбрала путь европейской интеграции, заявил депутат европарламента от Румынии Зигфрид Мурешан.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Единственный в 2019 году раунд переговоров в формате "5+2" состоялся в Братиславе 9 и 10 октября. В течение 2020 и 2021 годов не удалось провести ни одного заседания в этом формате.
"Брюссель никогда не предложит решение (приднестровского конфликта – ред.) Кишиневу. Евросоюз может его только поддержать, помочь в его поиске, но оно должно отвечать желанию людей обоих берегов Днестра", - сказал Мурешан в эфире телеканала Jurnal TV.
Депутат европарламента отметил, что в Евросоюзе приветствуют стремления Кишинева интегрироваться в ЕС, но там дают ясный сигнал, что о переговорах о вступлении республики пока рано говорить.
"Переговоры будут идти в зависимости от прогресса, показанного молдавской стороной в продвижении реформ и выполнению выдвинутых Брюсселем условий", - подчеркнул Мурешан.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК рекомендовала предоставить Молдавии статус кандидата на вступление в Евросоюз. Она подчеркнула при этом, что Молдавии "предстоит еще многое сделать".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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