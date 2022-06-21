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WP: иранские боевые катера приблизились к кораблям США в Персидском заливе - РИА Новости, 21.06.2022
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WP: иранские боевые катера приблизились к кораблям США в Персидском заливе
WP: иранские боевые катера приблизились к кораблям США в Персидском заливе - РИА Новости, 21.06.2022
WP: иранские боевые катера приблизились к кораблям США в Персидском заливе
Три боевых катера иранского Корпуса стражей исламской революции приблизились к двум кораблям ВМС США в Персидском заливе, передвигаясь при этом на "опасно... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T03:44
2022-06-21T03:59
в мире
сша
персидский залив
военно-морские силы сша
вооруженные силы сша
иран
корпус стражей исламской революции
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Три боевых катера иранского Корпуса стражей исламской революции приблизились к двум кораблям ВМС США в Персидском заливе, передвигаясь при этом на "опасно высокой скорости", пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.Патрульный корабль ВМС США USS Sirocco вместе с американским высокоскоростным транспортным армейским судном USNS Choctaw County совершали переход в международных водах Персидского залива, когда навстречу им начали двигаться три иранских катера. Отмечается, что они изменили траекторию движения, лишь когда патрульный корабль США издал звуковое предупреждение.Сообщается, что ближневосточные катера также приблизились примерно на 46 метров к транспортному кораблю USNS Choctaw County, после чего американцы запустили предупредительную сигнальную ракету.Это происходило в течение около часа.Представитель центрального командования ВС США Джозеф Буччино заявил, что действия иранской стороны "не соответствуют международным стандартам профессионального или безопасного поведения в море", а также могли спровоцировать боевое столкновение.
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в мире, сша, персидский залив, военно-морские силы сша, вооруженные силы сша, иран, корпус стражей исламской революции, вашингтон
03:44 21.06.2022 (обновлено: 03:59 21.06.2022)
 
WP: иранские боевые катера приблизились к кораблям США в Персидском заливе

WP: три иранских боевых катера опасно приблизились к кораблям США в Персидском заливе

CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Raymond Maddocks / USS Forrest Sherman (DDG 98), left, and USS Dextrous (MCM 13) transit the Arabian SeaЭскадренный миноносец ВМС США USS Forrest Sherman (DDG 98)
Эскадренный миноносец ВМС США USS Forrest Sherman (DDG 98) - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Raymond Maddocks / USS Forrest Sherman (DDG 98), left, and USS Dextrous (MCM 13) transit the Arabian Sea
Эскадренный миноносец ВМС США USS Forrest Sherman (DDG 98). Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Три боевых катера иранского Корпуса стражей исламской революции приблизились к двум кораблям ВМС США в Персидском заливе, передвигаясь при этом на "опасно высокой скорости", пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
Патрульный корабль ВМС США USS Sirocco вместе с американским высокоскоростным транспортным армейским судном USNS Choctaw County совершали переход в международных водах Персидского залива, когда навстречу им начали двигаться три иранских катера. Отмечается, что они изменили траекторию движения, лишь когда патрульный корабль США издал звуковое предупреждение.
Сообщается, что ближневосточные катера также приблизились примерно на 46 метров к транспортному кораблю USNS Choctaw County, после чего американцы запустили предупредительную сигнальную ракету.
Это происходило в течение около часа.
Представитель центрального командования ВС США Джозеф Буччино заявил, что действия иранской стороны "не соответствуют международным стандартам профессионального или безопасного поведения в море", а также могли спровоцировать боевое столкновение.
Военнослужащий ВМФ России - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 05:11
Военно-морские силы Японии отследили передвижение российских кораблей
 
В миреСШАПерсидский заливВоенно-морские силы СШАВооруженные силы СШАИранКорпус стражей исламской революцииВашингтон
 
 
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