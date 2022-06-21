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Патрушев пообещал скорый ответ России на блокаду Калининграда Литвой - РИА Новости, 21.06.2022
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Патрушев пообещал скорый ответ России на блокаду Калининграда Литвой
Патрушев пообещал скорый ответ России на блокаду Калининграда Литвой - РИА Новости, 21.06.2022
Патрушев пообещал скорый ответ России на блокаду Калининграда Литвой
Ответ Москвы на транспортную блокаду Калининградской области Литвой прямо затронет жителей прибалтийской республики, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T12:49
2022-06-21T14:09
калининградская область
литва
николай патрушев
политика
россия
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 21 июн — РИА Новости. Ответ Москвы на транспортную блокаду Калининградской области Литвой прямо затронет жителей прибалтийской республики, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в Калининграде на совещании по вопросам национальной безопасности Северо-Запада России.Он констатировал, что НАТО наращивает военное и разведывательное присутствие вблизи северо-западных границ страны, обстановка в регионе формируется при беспрецедентном политическом, информационном и экономическом давлении Запада."Последний пример тому — блокада Литвой с подачи стран Запада, в нарушение норм и принципов международного права, транзита через свою территорию в Калининградскую область большой группы товаров. Этот пример показывает, что нельзя доверять не только устным заявлениям Запада, но и письменным тоже. На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы", — заключил Патрушев.На минувшей неделе Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами. Транзит нефтепродуктов продолжается, он не ограничен до 10 августа.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным, на которое последует ответ.Как заявила в свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова, Вильнюс поступил агрессивно и должен понимать, что Москве "уже не до разговоров".
https://ria.ru/20220621/kaliningrad-1796921485.html
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калининградская область, литва, николай патрушев, политика, россия, калининград
12:49 21.06.2022 (обновлено: 14:09 21.06.2022)
 
Патрушев пообещал скорый ответ России на блокаду Калининграда Литвой

Секретарь Совбеза Патрушев пообещал жесткий ответ России на блокаду Калининграда Литвой

© Sputnik / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
© Sputnik
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 21 июн — РИА Новости. Ответ Москвы на транспортную блокаду Калининградской области Литвой прямо затронет жителей прибалтийской республики, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в Калининграде на совещании по вопросам национальной безопасности Северо-Запада России.
Он констатировал, что НАТО наращивает военное и разведывательное присутствие вблизи северо-западных границ страны, обстановка в регионе формируется при беспрецедентном политическом, информационном и экономическом давлении Запада.
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МИД предупредил Литву о последствиях блокады Калининградской области
"Последний пример тому — блокада Литвой с подачи стран Запада, в нарушение норм и принципов международного права, транзита через свою территорию в Калининградскую область большой группы товаров. Этот пример показывает, что нельзя доверять не только устным заявлениям Запада, но и письменным тоже. На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы", — заключил Патрушев.
На минувшей неделе Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами. Транзит нефтепродуктов продолжается, он не ограничен до 10 августа.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным, на которое последует ответ.
Как заявила в свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова, Вильнюс поступил агрессивно и должен понимать, что Москве "уже не до разговоров".
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