https://ria.ru/20220621/kaliningrad-1796990189.html

Патрушев пообещал скорый ответ России на блокаду Калининграда Литвой

Патрушев пообещал скорый ответ России на блокаду Калининграда Литвой - РИА Новости, 21.06.2022

Патрушев пообещал скорый ответ России на блокаду Калининграда Литвой

Ответ Москвы на транспортную блокаду Калининградской области Литвой прямо затронет жителей прибалтийской республики, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T12:49

2022-06-21T12:49

2022-06-21T14:09

калининградская область

литва

николай патрушев

политика

россия

калининград

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770175950_0:123:2969:1793_1920x0_80_0_0_15f2e577bfbd4a21c6e5f47c2f8ef7f9.jpg

КАЛИНИНГРАД, 21 июн — РИА Новости. Ответ Москвы на транспортную блокаду Калининградской области Литвой прямо затронет жителей прибалтийской республики, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в Калининграде на совещании по вопросам национальной безопасности Северо-Запада России.Он констатировал, что НАТО наращивает военное и разведывательное присутствие вблизи северо-западных границ страны, обстановка в регионе формируется при беспрецедентном политическом, информационном и экономическом давлении Запада."Последний пример тому — блокада Литвой с подачи стран Запада, в нарушение норм и принципов международного права, транзита через свою территорию в Калининградскую область большой группы товаров. Этот пример показывает, что нельзя доверять не только устным заявлениям Запада, но и письменным тоже. На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы", — заключил Патрушев.На минувшей неделе Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита товаров, попавших под санкции Евросоюза. Губернатор региона Антон Алиханов подчеркнул, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами. Транзит нефтепродуктов продолжается, он не ограничен до 10 августа.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал решение литовских властей незаконным и беспрецедентным, на которое последует ответ.Как заявила в свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова, Вильнюс поступил агрессивно и должен понимать, что Москве "уже не до разговоров".

https://ria.ru/20220621/kaliningrad-1796921485.html

https://ria.ru/20220621/litva-1796853268.html

калининградская область

литва

россия

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

калининградская область, литва, николай патрушев, политика, россия, калининград