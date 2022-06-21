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Кадыров объяснил критику в адрес лидеров ОДКБ из-за Украины - РИА Новости, 21.06.2022
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Кадыров объяснил критику в адрес лидеров ОДКБ из-за Украины
Кадыров объяснил критику в адрес лидеров ОДКБ из-за Украины - РИА Новости, 21.06.2022
Кадыров объяснил критику в адрес лидеров ОДКБ из-за Украины
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на "хайп" после того, как он раскритиковал ОДКБ, заявил, что никогда ничего плохого не говорил о казахском народе,... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T22:03
2022-06-21T22:18
казахстан
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одкб
ситуация в днр и лнр
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ПЯТИГОРСК, 21 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на "хайп" после того, как он раскритиковал ОДКБ, заявил, что никогда ничего плохого не говорил о казахском народе, подчеркнув, что речь в его обращении шла о политике.Ранее Кадыров обвинил лидеров стран, входящих в ОДКБ, в отсутствии позиции на фоне происходящих событий на Украине."Очень часто недальновидные блогеры вырывают фразы из контекста моих заявлений и пытаются снять все сливки "хайпа" с приставкой "заявил Кадыров". Вот и сейчас кто-то шибко умный с чего-то вдруг решил, что я каким-то образом имею что-то против казахского народа, а за этим шибко умным подтянулись другие шибко умные. В моем видеообращении я подчеркнул, что речь идет о политике, об ОДКБ, о политической позиции государства, а не народе", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.По словам Кадырова, народ Чечни всегда был благодарен казахскому народу, который делился в 1944 году (во время депортации чеченцев в Казахстан и Сибирь) последним куском хлеба."Я очень люблю казахский народ, я очень благодарен, не только, все чеченцы, все наши предки, которых сейчас нет, всегда были благодарны, всегда молились за казахский народ", - подчеркнул Кадыров.Также он добавил, что его отец родился в Казахстане. "Я вас хочу огорчить или порадовать, я больше казах, чем вы. Мой отец родился в Казахстане, мой дедушка работал в Казахстане, дедушкин брат похоронен в Казахстане, я никогда в жизни про казахский народ плохого не говорил, я говорил про общую политику… Еще раз говорю: я больше казах, чем любой казах, поэтому, если нужна будет помощь Казахстану, вы увидите, что я первым встану рядом с казахским народом", - сказал глава Чечни.
https://ria.ru/20220618/odkb-1796471574.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220614/kadyrov-1795288396.html
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казахстан, украина, одкб, ситуация в днр и лнр
22:03 21.06.2022 (обновлено: 22:18 21.06.2022)
 
Кадыров объяснил критику в адрес лидеров ОДКБ из-за Украины

Кадыров заявил, что никогда ничего плохого не говорил о казахском народе

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала "Грозный"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала "Грозный". Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 21 июн - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на "хайп" после того, как он раскритиковал ОДКБ, заявил, что никогда ничего плохого не говорил о казахском народе, подчеркнув, что речь в его обращении шла о политике.
Ранее Кадыров обвинил лидеров стран, входящих в ОДКБ, в отсутствии позиции на фоне происходящих событий на Украине.
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﻿Кадыров обвинил лидеров стран ОДКБ в отсутствии позиции по Украине
"Очень часто недальновидные блогеры вырывают фразы из контекста моих заявлений и пытаются снять все сливки "хайпа" с приставкой "заявил Кадыров". Вот и сейчас кто-то шибко умный с чего-то вдруг решил, что я каким-то образом имею что-то против казахского народа, а за этим шибко умным подтянулись другие шибко умные. В моем видеообращении я подчеркнул, что речь идет о политике, об ОДКБ, о политической позиции государства, а не народе", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
По словам Кадырова, народ Чечни всегда был благодарен казахскому народу, который делился в 1944 году (во время депортации чеченцев в Казахстан и Сибирь) последним куском хлеба.
"Я очень люблю казахский народ, я очень благодарен, не только, все чеченцы, все наши предки, которых сейчас нет, всегда были благодарны, всегда молились за казахский народ", - подчеркнул Кадыров.
Также он добавил, что его отец родился в Казахстане. "Я вас хочу огорчить или порадовать, я больше казах, чем вы. Мой отец родился в Казахстане, мой дедушка работал в Казахстане, дедушкин брат похоронен в Казахстане, я никогда в жизни про казахский народ плохого не говорил, я говорил про общую политику… Еще раз говорю: я больше казах, чем любой казах, поэтому, если нужна будет помощь Казахстану, вы увидите, что я первым встану рядом с казахским народом", - сказал глава Чечни.
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