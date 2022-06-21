https://ria.ru/20220621/it-spetsialisty-1797014513.html

МВД заявило о нехватке IT-специалистов в России

МВД заявило о нехватке IT-специалистов в России - РИА Новости, 21.06.2022

МВД заявило о нехватке IT-специалистов в России

Россия испытывает нехватку около 170 тысяч IT-специалистов – отток произошел из-за санкций, сообщил статс-секретарь - заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T13:45

2022-06-21T13:45

2022-06-21T13:45

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

технологии

общество

совет федерации рф

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия испытывает нехватку около 170 тысяч IT-специалистов – отток произошел из-за санкций, сообщил статс-секретарь - заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов.Госдума на пленарном заседании 15 июня приняла закон о праве получения вида на жительство в России в упрощенном порядке для иностранных IT-специалистов и членов их семей - минуя получение разрешения на временное проживание."У нас большой отток IT-специалистов в связи с санкциями, потребность примерно 170 тысяч человек... В отрасли занят миллион человек", - сказал Зубов на заседании комитета в Совфеде.По его словам, сколько в действительности приедет специалистов, зависит от привлекательности "сегодняшней меры". Предполагается, что средняя зарплата у них будет 140 тысяч рублей.В пояснительных материалах к проекту кабмин уточняет, что для отдельных категорий иностранных граждан закон предусматривает возможность получения ВНЖ в упрощенном порядке, минуя получение разрешения на временное проживание. Однако порядок не распространяется на отдельные категории граждан - работников зарубежных юрлиц, "выполняющих монтажные (шефмонтажные) работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт" поставленного в РФ технического оборудования.Преференции предлагается распространить и на иностранных IT-специалистов, привлекаемых для работы в аккредитованных организациях, и членов их семей, уточняется в материалах.

https://ria.ru/20220617/programmirovanie-1796063927.html

https://ria.ru/20220617/it-1796271401.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), технологии, общество, совет федерации рф