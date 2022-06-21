https://ria.ru/20220621/it-spetsialisty-1797014513.html
МВД заявило о нехватке IT-специалистов в России
МВД заявило о нехватке IT-специалистов в России - РИА Новости, 21.06.2022
МВД заявило о нехватке IT-специалистов в России
Россия испытывает нехватку около 170 тысяч IT-специалистов – отток произошел из-за санкций, сообщил статс-секретарь - заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T13:45
2022-06-21T13:45
2022-06-21T13:45
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
технологии
общество
совет федерации рф
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия испытывает нехватку около 170 тысяч IT-специалистов – отток произошел из-за санкций, сообщил статс-секретарь - заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов.Госдума на пленарном заседании 15 июня приняла закон о праве получения вида на жительство в России в упрощенном порядке для иностранных IT-специалистов и членов их семей - минуя получение разрешения на временное проживание."У нас большой отток IT-специалистов в связи с санкциями, потребность примерно 170 тысяч человек... В отрасли занят миллион человек", - сказал Зубов на заседании комитета в Совфеде.По его словам, сколько в действительности приедет специалистов, зависит от привлекательности "сегодняшней меры". Предполагается, что средняя зарплата у них будет 140 тысяч рублей.В пояснительных материалах к проекту кабмин уточняет, что для отдельных категорий иностранных граждан закон предусматривает возможность получения ВНЖ в упрощенном порядке, минуя получение разрешения на временное проживание. Однако порядок не распространяется на отдельные категории граждан - работников зарубежных юрлиц, "выполняющих монтажные (шефмонтажные) работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт" поставленного в РФ технического оборудования.Преференции предлагается распространить и на иностранных IT-специалистов, привлекаемых для работы в аккредитованных организациях, и членов их семей, уточняется в материалах.
https://ria.ru/20220617/programmirovanie-1796063927.html
https://ria.ru/20220617/it-1796271401.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), технологии, общество, совет федерации рф
МВД заявило о нехватке IT-специалистов в России
Замглавы МВД Зубов: Россия испытывает нехватку около 170 тысяч IT-специалистов
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия испытывает нехватку около 170 тысяч IT-специалистов – отток произошел из-за санкций, сообщил статс-секретарь - заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов.
Госдума
на пленарном заседании 15 июня приняла закон о праве получения вида на жительство в России
в упрощенном порядке для иностранных IT-специалистов и членов их семей - минуя получение разрешения на временное проживание.
"У нас большой отток IT-специалистов в связи с санкциями, потребность примерно 170 тысяч человек... В отрасли занят миллион человек", - сказал Зубов на заседании комитета в Совфеде.
По его словам, сколько в действительности приедет специалистов, зависит от привлекательности "сегодняшней меры". Предполагается, что средняя зарплата у них будет 140 тысяч рублей.
В пояснительных материалах к проекту кабмин уточняет, что для отдельных категорий иностранных граждан закон предусматривает возможность получения ВНЖ в упрощенном порядке, минуя получение разрешения на временное проживание. Однако порядок не распространяется на отдельные категории граждан - работников зарубежных юрлиц, "выполняющих монтажные (шефмонтажные) работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт" поставленного в РФ технического оборудования.
Преференции предлагается распространить и на иностранных IT-специалистов, привлекаемых для работы в аккредитованных организациях, и членов их семей, уточняется в материалах.