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Глава ЕК рассказала, как Европа заменит поставки газа по "Северному потоку" - РИА Новости, 21.06.2022
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Глава ЕК рассказала, как Европа заменит поставки газа по "Северному потоку"
Глава ЕК рассказала, как Европа заменит поставки газа по "Северному потоку" - РИА Новости, 21.06.2022
Глава ЕК рассказала, как Европа заменит поставки газа по "Северному потоку"
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Европа может заменить поставки газа по "Северному потоку", если население европейских стран... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T10:02
2022-06-21T10:02
экономика
цены на нефть
владимир путин
россия
сша
сбербанк россии
северный поток
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Европа может заменить поставки газа по "Северному потоку", если население европейских стран снизит температуру отопления или изменит температурный режим кондиционера на два градуса."Важную роль играют энергоэффективность и энергоснабжение. Если мы снизим температуру отопления на два градуса в среднем по Европе или (изменим температуру) кондиционера, Европа заменит все поставки по "Северному потоку", - заявила глава ЕК в интервью испанской газете Diario, комментируя вопрос об энергетическом кризисе в Европе.Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа примерно на 100 миллиардов кубометров - на две трети - к концу года. По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объёма европейского импорта и 40% от его общего потребления.Ранее директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова поделилась мнением с РИА Новости, заявив, что европейские компании ускоренно заполняют подземные газохранилища из-за рисков принятия в отношении России новых санкций, которые могут коснуться поставок голубого топлива.Ранее Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Также шестой пакет европейских санкции предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220621/energiya-1796910024.html
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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, сша, сбербанк россии, северный поток, swift, урсула фон дер ляйен, в мире
10:02 21.06.2022
 
Глава ЕК рассказала, как Европа заменит поставки газа по "Северному потоку"

Фон дер Ляйен: снижение температуры отопления заменит поставки газа по "Северному потоку"

© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai RyutinОбъекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© Фото : Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Европа может заменить поставки газа по "Северному потоку", если население европейских стран снизит температуру отопления или изменит температурный режим кондиционера на два градуса.
"Важную роль играют энергоэффективность и энергоснабжение. Если мы снизим температуру отопления на два градуса в среднем по Европе или (изменим температуру) кондиционера, Европа заменит все поставки по "Северному потоку", - заявила глава ЕК в интервью испанской газете Diario, комментируя вопрос об энергетическом кризисе в Европе.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
03:35
Глава Еврокомиссии призвала ЕС не возвращаться к "грязной" энергии
Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа примерно на 100 миллиардов кубометров - на две трети - к концу года. По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объёма европейского импорта и 40% от его общего потребления.
Ранее директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова поделилась мнением с РИА Новости, заявив, что европейские компании ускоренно заполняют подземные газохранилища из-за рисков принятия в отношении России новых санкций, которые могут коснуться поставок голубого топлива.
Ранее Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Также шестой пакет европейских санкции предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
Министерство финансов Нидерландов - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 20:55
"Каждый кубометр газа на счету": в Нидерландах призвали экономить энергию
 
ЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПутинРоссияСШАСбербанк РоссииСеверный потокSWIFTУрсула фон дер ЛяйенВ мире
 
 
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