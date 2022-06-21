https://ria.ru/20220621/gaz-1796935942.html

Глава ЕК рассказала, как Европа заменит поставки газа по "Северному потоку"

Глава ЕК рассказала, как Европа заменит поставки газа по "Северному потоку" - РИА Новости, 21.06.2022

Глава ЕК рассказала, как Европа заменит поставки газа по "Северному потоку"

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Европа может заменить поставки газа по "Северному потоку", если население европейских стран... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T10:02

2022-06-21T10:02

2022-06-21T10:02

экономика

цены на нефть

владимир путин

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сбербанк россии

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swift

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Европа может заменить поставки газа по "Северному потоку", если население европейских стран снизит температуру отопления или изменит температурный режим кондиционера на два градуса."Важную роль играют энергоэффективность и энергоснабжение. Если мы снизим температуру отопления на два градуса в среднем по Европе или (изменим температуру) кондиционера, Европа заменит все поставки по "Северному потоку", - заявила глава ЕК в интервью испанской газете Diario, комментируя вопрос об энергетическом кризисе в Европе.Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа примерно на 100 миллиардов кубометров - на две трети - к концу года. По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объёма европейского импорта и 40% от его общего потребления.Ранее директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова поделилась мнением с РИА Новости, заявив, что европейские компании ускоренно заполняют подземные газохранилища из-за рисков принятия в отношении России новых санкций, которые могут коснуться поставок голубого топлива.Ранее Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. Также шестой пакет европейских санкции предусматривает отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220621/energiya-1796910024.html

https://ria.ru/20220620/niderlandy-1796887843.html

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экономика, цены на нефть, владимир путин, россия, сша, сбербанк россии, северный поток, swift, урсула фон дер ляйен, в мире