Депутат призвал передать особняк Галкина переселенцам из Донбасса
Депутат призвал в случае выявления нарушений передать особняк Галкина переселенцам из ЛДНР
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Особняк шоумена Максима Галкина нужно конфисковать и передать нуждающимся в жилье переселенцам из ДНР и ЛНР, если в ходе проверки прокуратуры будут выявлены нарушения, с которыми он был построен. Об этом РИА Новости сообщил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР).
"Если в ходе проверки будут выявлены какие-то нарушения, то надо в особняк Галкина переселить беженцев с Донбасса. С морально-нравственной точки зрения поддерживаю идею. Сам же артист пусть радуется там, за пределами России", – сообщил парламентарий.
Ранее общественники из АНО "Охрана вод и лесов" указали на ряд нарушений, якобы допущенных при строительстве особняка Галкина, и потребовали его сноса. Организация направила обращение в прокуратуру с соответствующей просьбой.
Галкин вместе с семьей более трех месяцев назад улетел в Израиль. Недавно он анонсировал гастроли в Европе, в частности Прибалтике. О своем возвращении в Россию юморист не говорил, но его супруга Алла Пугачева в коротком интервью заявила, что вернется на родину к осени.
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