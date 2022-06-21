https://ria.ru/20220621/galkin-1797034277.html

Депутат призвал передать особняк Галкина переселенцам из Донбасса

Депутат призвал передать особняк Галкина переселенцам из Донбасса - РИА Новости, 21.06.2022

Депутат призвал передать особняк Галкина переселенцам из Донбасса

Особняк шоумена Максима Галкина нужно конфисковать и передать нуждающимся в жилье переселенцам из ДНР и ЛНР, если в ходе проверки прокуратуры будут выявлены... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T14:42

2022-06-21T14:42

2022-06-21T14:42

шоубиз

донбасс

максим галкин

алла пугачева

израиль

европа

прибалтика

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Особняк шоумена Максима Галкина нужно конфисковать и передать нуждающимся в жилье переселенцам из ДНР и ЛНР, если в ходе проверки прокуратуры будут выявлены нарушения, с которыми он был построен. Об этом РИА Новости сообщил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР).Ранее общественники из АНО "Охрана вод и лесов" указали на ряд нарушений, якобы допущенных при строительстве особняка Галкина, и потребовали его сноса. Организация направила обращение в прокуратуру с соответствующей просьбой.Галкин вместе с семьей более трех месяцев назад улетел в Израиль. Недавно он анонсировал гастроли в Европе, в частности Прибалтике. О своем возвращении в Россию юморист не говорил, но его супруга Алла Пугачева в коротком интервью заявила, что вернется на родину к осени.

https://ria.ru/20220620/galkin-1796695500.html

донбасс

израиль

европа

прибалтика

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Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

донбасс, максим галкин, алла пугачева, израиль, европа, прибалтика