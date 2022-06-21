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Депутат призвал передать особняк Галкина переселенцам из Донбасса - РИА Новости, 21.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220621/galkin-1797034277.html
Депутат призвал передать особняк Галкина переселенцам из Донбасса
Депутат призвал передать особняк Галкина переселенцам из Донбасса - РИА Новости, 21.06.2022
Депутат призвал передать особняк Галкина переселенцам из Донбасса
Особняк шоумена Максима Галкина нужно конфисковать и передать нуждающимся в жилье переселенцам из ДНР и ЛНР, если в ходе проверки прокуратуры будут выявлены... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T14:42
2022-06-21T14:42
шоубиз
донбасс
максим галкин
алла пугачева
израиль
европа
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Особняк шоумена Максима Галкина нужно конфисковать и передать нуждающимся в жилье переселенцам из ДНР и ЛНР, если в ходе проверки прокуратуры будут выявлены нарушения, с которыми он был построен. Об этом РИА Новости сообщил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР).Ранее общественники из АНО "Охрана вод и лесов" указали на ряд нарушений, якобы допущенных при строительстве особняка Галкина, и потребовали его сноса. Организация направила обращение в прокуратуру с соответствующей просьбой.Галкин вместе с семьей более трех месяцев назад улетел в Израиль. Недавно он анонсировал гастроли в Европе, в частности Прибалтике. О своем возвращении в Россию юморист не говорил, но его супруга Алла Пугачева в коротком интервью заявила, что вернется на родину к осени.
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донбасс, максим галкин, алла пугачева, израиль, европа, прибалтика
14:42 21.06.2022
 
Депутат призвал передать особняк Галкина переселенцам из Донбасса

Депутат призвал в случае выявления нарушений передать особняк Галкина переселенцам из ЛДНР

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЦеремония вручения премии федерации еврейских общин России "Скрипач на крыше"
Церемония вручения премии федерации еврейских общин России Скрипач на крыше - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Особняк шоумена Максима Галкина нужно конфисковать и передать нуждающимся в жилье переселенцам из ДНР и ЛНР, если в ходе проверки прокуратуры будут выявлены нарушения, с которыми он был построен. Об этом РИА Новости сообщил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР).
"Если в ходе проверки будут выявлены какие-то нарушения, то надо в особняк Галкина переселить беженцев с Донбасса. С морально-нравственной точки зрения поддерживаю идею. Сам же артист пусть радуется там, за пределами России", – сообщил парламентарий.
Ранее общественники из АНО "Охрана вод и лесов" указали на ряд нарушений, якобы допущенных при строительстве особняка Галкина, и потребовали его сноса. Организация направила обращение в прокуратуру с соответствующей просьбой.
Галкин вместе с семьей более трех месяцев назад улетел в Израиль. Недавно он анонсировал гастроли в Европе, в частности Прибалтике. О своем возвращении в Россию юморист не говорил, но его супруга Алла Пугачева в коротком интервью заявила, что вернется на родину к осени.
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ШоубизДонбассМаксим ГалкинАлла ПугачеваИзраильЕвропаПрибалтика
 
 
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