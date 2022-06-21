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Глава ЕП ожидает согласование статуса кандидата в Евросоюз для Украины - РИА Новости, 21.06.2022
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Глава ЕП ожидает согласование статуса кандидата в Евросоюз для Украины
Глава ЕП ожидает согласование статуса кандидата в Евросоюз для Украины - РИА Новости, 21.06.2022
Глава ЕП ожидает согласование статуса кандидата в Евросоюз для Украины
Глава Европарламента Роберта Метсола ждет, что лидеры ЕС на саммите 23-24 июня поддержат статус кандидата для Украины. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T10:35
2022-06-21T10:35
в мире
роберта метсола
украина
молдавия
владимир зеленский
грузия
майя санду
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Глава Европарламента Роберта Метсола ждет, что лидеры ЕС на саммите 23-24 июня поддержат статус кандидата для Украины."Следующие несколько дней в Европейском парламенте и Евросовете станут решающими, мы будем принимать решение по принятию Украины в качестве кандидата в ЕС. Это та позиция, которую уже высказал Европарламент, и это то, что мы ждем от Евросовета в ближайшие несколько дней", - сказала она на пресс-конференции в Финляндии.При этом Метсола подчеркнула, что "каждая страна имеет свой путь в ЕС, много надо сделать, много этапов впереди".Еврокомиссия в пятницу рекомендовала предоставить Молдавии и Украине статус кандидата на присоединение к Евросоюзу с пониманием того, что этим странам необходимо предпринимать определенные шаги, реформы для запуска переговоров о присоединении. Грузия, чтобы получить такой статус, должна по рекомендации Еврокомиссии предварительно выполнить определенные условия.Рекомендации ЕК по предоставлению трем странам статуса кандидатов в Евросоюз рассмотрят главы государств ЕС на саммите 23-24 июня.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Президент Молдавии Майя Санду подписала такой документ 3 марта. Грузинские власти изначально планировали подать заявку в 2024 году, однако Тбилиси решил ускорить процесс. Премьер Ираклий Гарибашвили подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в ЕС также 3 марта.Лидеры фракций Европейского парламента, а также глава ЕП Роберта Метсола призвали участников саммита ЕС 23-24 июня предоставить статус страны-кандидата Украине и Молдавии, а также продолжить работу над таким статусом для Грузии.
https://ria.ru/20220620/mishel-1796890770.html
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в мире, роберта метсола, украина, молдавия, владимир зеленский, грузия, майя санду, европарламент, еврокомиссия, евросоюз
10:35 21.06.2022
 
Глава ЕП ожидает согласование статуса кандидата в Евросоюз для Украины

Глава ЕП Метсола: саммит ЕС должен утвердить статус кандидата для Украины

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Глава Европарламента Роберта Метсола ждет, что лидеры ЕС на саммите 23-24 июня поддержат статус кандидата для Украины.
"Следующие несколько дней в Европейском парламенте и Евросовете станут решающими, мы будем принимать решение по принятию Украины в качестве кандидата в ЕС. Это та позиция, которую уже высказал Европарламент, и это то, что мы ждем от Евросовета в ближайшие несколько дней", - сказала она на пресс-конференции в Финляндии.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
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Мишель призовет предоставить статус кандидата в ЕС Украине и Молдавии
При этом Метсола подчеркнула, что "каждая страна имеет свой путь в ЕС, много надо сделать, много этапов впереди".
Еврокомиссия в пятницу рекомендовала предоставить Молдавии и Украине статус кандидата на присоединение к Евросоюзу с пониманием того, что этим странам необходимо предпринимать определенные шаги, реформы для запуска переговоров о присоединении. Грузия, чтобы получить такой статус, должна по рекомендации Еврокомиссии предварительно выполнить определенные условия.
Рекомендации ЕК по предоставлению трем странам статуса кандидатов в Евросоюз рассмотрят главы государств ЕС на саммите 23-24 июня.
Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Президент Молдавии Майя Санду подписала такой документ 3 марта. Грузинские власти изначально планировали подать заявку в 2024 году, однако Тбилиси решил ускорить процесс. Премьер Ираклий Гарибашвили подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в ЕС также 3 марта.
Лидеры фракций Европейского парламента, а также глава ЕП Роберта Метсола призвали участников саммита ЕС 23-24 июня предоставить статус страны-кандидата Украине и Молдавии, а также продолжить работу над таким статусом для Грузии.
Люди с флагами Украины у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
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В миреРоберта МетсолаУкраинаМолдавияВладимир ЗеленскийГрузияМайя СандуЕвропарламентЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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