https://ria.ru/20220621/es-1796943796.html

Глава ЕП ожидает согласование статуса кандидата в Евросоюз для Украины

Глава ЕП ожидает согласование статуса кандидата в Евросоюз для Украины - РИА Новости, 21.06.2022

Глава ЕП ожидает согласование статуса кандидата в Евросоюз для Украины

Глава Европарламента Роберта Метсола ждет, что лидеры ЕС на саммите 23-24 июня поддержат статус кандидата для Украины. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T10:35

2022-06-21T10:35

2022-06-21T10:35

в мире

роберта метсола

украина

молдавия

владимир зеленский

грузия

майя санду

европарламент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:232:3185:2024_1920x0_80_0_0_e06c662e683bf99755ab200b8d87d961.jpg

БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости. Глава Европарламента Роберта Метсола ждет, что лидеры ЕС на саммите 23-24 июня поддержат статус кандидата для Украины."Следующие несколько дней в Европейском парламенте и Евросовете станут решающими, мы будем принимать решение по принятию Украины в качестве кандидата в ЕС. Это та позиция, которую уже высказал Европарламент, и это то, что мы ждем от Евросовета в ближайшие несколько дней", - сказала она на пресс-конференции в Финляндии.При этом Метсола подчеркнула, что "каждая страна имеет свой путь в ЕС, много надо сделать, много этапов впереди".Еврокомиссия в пятницу рекомендовала предоставить Молдавии и Украине статус кандидата на присоединение к Евросоюзу с пониманием того, что этим странам необходимо предпринимать определенные шаги, реформы для запуска переговоров о присоединении. Грузия, чтобы получить такой статус, должна по рекомендации Еврокомиссии предварительно выполнить определенные условия.Рекомендации ЕК по предоставлению трем странам статуса кандидатов в Евросоюз рассмотрят главы государств ЕС на саммите 23-24 июня.Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. Президент Молдавии Майя Санду подписала такой документ 3 марта. Грузинские власти изначально планировали подать заявку в 2024 году, однако Тбилиси решил ускорить процесс. Премьер Ираклий Гарибашвили подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата на вступление в ЕС также 3 марта.Лидеры фракций Европейского парламента, а также глава ЕП Роберта Метсола призвали участников саммита ЕС 23-24 июня предоставить статус страны-кандидата Украине и Молдавии, а также продолжить работу над таким статусом для Грузии.

https://ria.ru/20220620/mishel-1796890770.html

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

украина

молдавия

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, роберта метсола, украина, молдавия, владимир зеленский, грузия, майя санду, европарламент, еврокомиссия, евросоюз