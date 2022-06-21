03:35 21.06.2022 (обновлено: 04:08 21.06.2022)
Глава Еврокомиссии призвала ЕС не возвращаться к "грязной" энергии
Financial Times: глава ЕК фон дер Ляйен призвала ЕС не возвращаться к "грязной" энергии
© AP Photo / Olivier MatthysПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала в интервью Financial Times страны ЕС не возвращаться к "грязным" источникам энергии после решений о снижении использования ископаемого топлива из-за энергокризиса на фоне антироссийских санкций.
ФРГ и Австрия ранее объявили о возвращении в эксплуатацию угольных ТЭЦ, чья работа остановилась. Нидерланды решили снять ограничения на работу таких электростанций на период с 2022 по 2024 год, чтобы снизить риск нехватки голубого топлива.
"Нам нужно быть уверенными, что мы используем этот кризис для движения вперед, а не отката назад до грязного ископаемого топлива. Это тонкая черта, и до сих пор неясно, повернем ли мы в верном направлении", — заявила фон дер Ляйен.
Она также призвала государства продолжать сосредотачиваться на "масштабных инвестициях в возобновляемые источники энергии".
"Мы знаем, что это не только хорошо для нашего климата, но также хорошо для нашей энергобезопасности и независимости", — считает глава ЕК.
Глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС предпринимает "экстренные шаги", чтобы предотвратить возможные последствия снижения поставок из России, в том числе меры по энергосбережению и "приоритизации" в области снабжения предприятий газом.
Сообщается, что до 24 февраля порядка 40 процентов от общих запасов газа страны блока получали из России. Кроме того, деловое издание отмечает, что цены на газ в Евросоюзе выросли по меньшей мере в шесть раз со времен начала пандемии COVID-19.
По данным Financial Times, Италия и некоторые другие страны могут вслед за Германией и Австрией вновь запустить угольные электростанции.
Ранее "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ через "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах. Причиной стала задержка в работе компании Siemens, которая не смогла вовремя вернуть газоперекачивающие агрегаты из ремонта. В немецком концерне подтвердили эту информацию: турбина "по техническим причинам" ремонтировалась на заводе Siemens Energy в Монреале и ее не могут вернуть из-за санкций Канады против России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что Москва никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян, и на коммерческой основе.