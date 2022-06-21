Рейтинг@Mail.ru
Глава Еврокомиссии призвала ЕС не возвращаться к "грязной" энергии - РИА Новости, 21.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220621/energiya-1796910024.html
Глава Еврокомиссии призвала ЕС не возвращаться к "грязной" энергии
Глава Еврокомиссии призвала ЕС не возвращаться к "грязной" энергии - РИА Новости, 21.06.2022
Глава Еврокомиссии призвала ЕС не возвращаться к "грязной" энергии
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала в интервью Financial Times страны ЕС не возвращаться к "грязным" источникам энергии после... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T03:35
2022-06-21T04:08
россия
германия
австрия
евросоюз
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
в мире
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792133530_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f5d002442658c404b15ab6a4913a2bd.jpg
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала в интервью Financial Times страны ЕС не возвращаться к "грязным" источникам энергии после решений о снижении использования ископаемого топлива из-за энергокризиса на фоне антироссийских санкций.ФРГ и Австрия ранее объявили о возвращении в эксплуатацию угольных ТЭЦ, чья работа остановилась. Нидерланды решили снять ограничения на работу таких электростанций на период с 2022 по 2024 год, чтобы снизить риск нехватки голубого топлива.Она также призвала государства продолжать сосредотачиваться на "масштабных инвестициях в возобновляемые источники энергии"."Мы знаем, что это не только хорошо для нашего климата, но также хорошо для нашей энергобезопасности и независимости", — считает глава ЕК.Глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС предпринимает "экстренные шаги", чтобы предотвратить возможные последствия снижения поставок из России, в том числе меры по энергосбережению и "приоритизации" в области снабжения предприятий газом.Сообщается, что до 24 февраля порядка 40 процентов от общих запасов газа страны блока получали из России. Кроме того, деловое издание отмечает, что цены на газ в Евросоюзе выросли по меньшей мере в шесть раз со времен начала пандемии COVID-19.По данным Financial Times, Италия и некоторые другие страны могут вслед за Германией и Австрией вновь запустить угольные электростанции.Ранее "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ через "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах. Причиной стала задержка в работе компании Siemens, которая не смогла вовремя вернуть газоперекачивающие агрегаты из ремонта. В немецком концерне подтвердили эту информацию: турбина "по техническим причинам" ремонтировалась на заводе Siemens Energy в Монреале и ее не могут вернуть из-за санкций Канады против России.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала военной операции на Украины. В то же время Берлин, по заверению своих ведущих политиков, старается уменьшить зависимость от российского газа.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что Москва никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян, и на коммерческой основе.
https://ria.ru/20220620/niderlandy-1796887843.html
россия
германия
австрия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792133530_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_fd2bb2357d1fcc49f275dac8967b54bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, германия, австрия, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, в мире, москва
03:35 21.06.2022 (обновлено: 04:08 21.06.2022)
 
Глава Еврокомиссии призвала ЕС не возвращаться к "грязной" энергии

Financial Times: глава ЕК фон дер Ляйен призвала ЕС не возвращаться к "грязной" энергии

© AP Photo / Olivier MatthysПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала в интервью Financial Times страны ЕС не возвращаться к "грязным" источникам энергии после решений о снижении использования ископаемого топлива из-за энергокризиса на фоне антироссийских санкций.
ФРГ и Австрия ранее объявили о возвращении в эксплуатацию угольных ТЭЦ, чья работа остановилась. Нидерланды решили снять ограничения на работу таких электростанций на период с 2022 по 2024 год, чтобы снизить риск нехватки голубого топлива.

"Нам нужно быть уверенными, что мы используем этот кризис для движения вперед, а не отката назад до грязного ископаемого топлива. Это тонкая черта, и до сих пор неясно, повернем ли мы в верном направлении", — заявила фон дер Ляйен.

Она также призвала государства продолжать сосредотачиваться на "масштабных инвестициях в возобновляемые источники энергии".
"Мы знаем, что это не только хорошо для нашего климата, но также хорошо для нашей энергобезопасности и независимости", — считает глава ЕК.
Глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС предпринимает "экстренные шаги", чтобы предотвратить возможные последствия снижения поставок из России, в том числе меры по энергосбережению и "приоритизации" в области снабжения предприятий газом.
Министерство финансов Нидерландов - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Вчера, 20:55
"Каждый кубометр газа на счету": в Нидерландах призвали экономить энергию
Сообщается, что до 24 февраля порядка 40 процентов от общих запасов газа страны блока получали из России. Кроме того, деловое издание отмечает, что цены на газ в Евросоюзе выросли по меньшей мере в шесть раз со времен начала пандемии COVID-19.
По данным Financial Times, Италия и некоторые другие страны могут вслед за Германией и Австрией вновь запустить угольные электростанции.
Ранее "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ через "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах. Причиной стала задержка в работе компании Siemens, которая не смогла вовремя вернуть газоперекачивающие агрегаты из ремонта. В немецком концерне подтвердили эту информацию: турбина "по техническим причинам" ремонтировалась на заводе Siemens Energy в Монреале и ее не могут вернуть из-за санкций Канады против России.
Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала военной операции на Украины. В то же время Берлин, по заверению своих ведущих политиков, старается уменьшить зависимость от российского газа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что Москва никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян, и на коммерческой основе.
Европа и российский газ: рост поставок и структура потребления
21 мая, 09:30Инфографика
Европа и российский газ: рост зависимости и структура потребления
Инфографика
Посмотреть
 
РоссияГерманияАвстрияЕвросоюзЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенВ миреМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала