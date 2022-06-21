https://ria.ru/20220621/energiya-1796910024.html

Глава Еврокомиссии призвала ЕС не возвращаться к "грязной" энергии

Глава Еврокомиссии призвала ЕС не возвращаться к "грязной" энергии - РИА Новости, 21.06.2022

Глава Еврокомиссии призвала ЕС не возвращаться к "грязной" энергии

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала в интервью Financial Times страны ЕС не возвращаться к "грязным" источникам энергии после... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T03:35

2022-06-21T03:35

2022-06-21T04:08

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала в интервью Financial Times страны ЕС не возвращаться к "грязным" источникам энергии после решений о снижении использования ископаемого топлива из-за энергокризиса на фоне антироссийских санкций.ФРГ и Австрия ранее объявили о возвращении в эксплуатацию угольных ТЭЦ, чья работа остановилась. Нидерланды решили снять ограничения на работу таких электростанций на период с 2022 по 2024 год, чтобы снизить риск нехватки голубого топлива.Она также призвала государства продолжать сосредотачиваться на "масштабных инвестициях в возобновляемые источники энергии"."Мы знаем, что это не только хорошо для нашего климата, но также хорошо для нашей энергобезопасности и независимости", — считает глава ЕК.Глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС предпринимает "экстренные шаги", чтобы предотвратить возможные последствия снижения поставок из России, в том числе меры по энергосбережению и "приоритизации" в области снабжения предприятий газом.Сообщается, что до 24 февраля порядка 40 процентов от общих запасов газа страны блока получали из России. Кроме того, деловое издание отмечает, что цены на газ в Евросоюзе выросли по меньшей мере в шесть раз со времен начала пандемии COVID-19.По данным Financial Times, Италия и некоторые другие страны могут вслед за Германией и Австрией вновь запустить угольные электростанции.Ранее "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ через "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах. Причиной стала задержка в работе компании Siemens, которая не смогла вовремя вернуть газоперекачивающие агрегаты из ремонта. В немецком концерне подтвердили эту информацию: турбина "по техническим причинам" ремонтировалась на заводе Siemens Energy в Монреале и ее не могут вернуть из-за санкций Канады против России.Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России после начала военной операции на Украины. В то же время Берлин, по заверению своих ведущих политиков, старается уменьшить зависимость от российского газа.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что Москва никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян, и на коммерческой основе.

https://ria.ru/20220620/niderlandy-1796887843.html

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россия, германия, австрия, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, в мире, москва