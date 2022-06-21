https://ria.ru/20220621/ekonomika-1797034090.html

В Совфеде прокомментировали создание резервов драгоценных металлов

В Совфеде прокомментировали создание резервов драгоценных металлов - РИА Новости, 21.06.2022

В Совфеде прокомментировали создание резервов драгоценных металлов

Предложение Минфина о создании резерва драгметаллов и камней, предназначенных для мобилизационных нужд страны, не означает подготовку в РФ к военному положению, РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T14:42

2022-06-21T14:42

2022-06-21T14:57

экономика

россия

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Предложение Минфина о создании резерва драгметаллов и камней, предназначенных для мобилизационных нужд страны, не означает подготовку в РФ к военному положению, цель - обеспечение финансовой устойчивости, заявил РИА Новости во вторник замглавы экономического комитета СФ Иван Абрамов.Он отметил, что Россия должна быть готова к любому сценарию, который нам могут преподнести "наши партнеры", в том числе в финансовой сфере. Законодатель подчеркнул, что "создание мобилизационных резервов драгметаллов не означает подготовку в России к военному положению, цель (этого решения) - обеспечения финансовой устойчивости страны".

https://ria.ru/20210902/gokhran-1748273977.html

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экономика, россия, совет федерации рф