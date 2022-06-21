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В Совфеде прокомментировали создание резервов драгоценных металлов - РИА Новости, 21.06.2022
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В Совфеде прокомментировали создание резервов драгоценных металлов
В Совфеде прокомментировали создание резервов драгоценных металлов - РИА Новости, 21.06.2022
В Совфеде прокомментировали создание резервов драгоценных металлов
Предложение Минфина о создании резерва драгметаллов и камней, предназначенных для мобилизационных нужд страны, не означает подготовку в РФ к военному положению, РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T14:42
2022-06-21T14:57
экономика
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Предложение Минфина о создании резерва драгметаллов и камней, предназначенных для мобилизационных нужд страны, не означает подготовку в РФ к военному положению, цель - обеспечение финансовой устойчивости, заявил РИА Новости во вторник замглавы экономического комитета СФ Иван Абрамов.Он отметил, что Россия должна быть готова к любому сценарию, который нам могут преподнести "наши партнеры", в том числе в финансовой сфере. Законодатель подчеркнул, что "создание мобилизационных резервов драгметаллов не означает подготовку в России к военному положению, цель (этого решения) - обеспечения финансовой устойчивости страны".
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экономика, россия, совет федерации рф
14:42 21.06.2022 (обновлено: 14:57 21.06.2022)
 
В Совфеде прокомментировали создание резервов драгоценных металлов

Сенатор Абрамов назвал обеспечение финстабильности целью создания резервов драгметаллов

© РИА Новости / Валерий Титиевский  / Перейти в фотобанкСлитки золота
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Валерий Титиевский
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Предложение Минфина о создании резерва драгметаллов и камней, предназначенных для мобилизационных нужд страны, не означает подготовку в РФ к военному положению, цель - обеспечение финансовой устойчивости, заявил РИА Новости во вторник замглавы экономического комитета СФ Иван Абрамов.
"В сегодняшнем мире мы должны быть готовы ко всему и всегда, в том числе в плане обеспечения своей финансовой устойчивости", - сказал сенатор.
Он отметил, что Россия должна быть готова к любому сценарию, который нам могут преподнести "наши партнеры", в том числе в финансовой сфере. Законодатель подчеркнул, что "создание мобилизационных резервов драгметаллов не означает подготовку в России к военному положению, цель (этого решения) - обеспечения финансовой устойчивости страны".
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