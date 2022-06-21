https://ria.ru/20220621/dzhonson-1797160577.html

The Guardian раскрыл, за что Джонсон платит Зеленскому

The Guardian раскрыл, за что Джонсон платит Зеленскому - РИА Новости, 21.06.2022

The Guardian раскрыл, за что Джонсон платит Зеленскому

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытается отвлечь внимание избирателей от внутренних проблем при помощи общения с Владимиром Зеленским, считает... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T20:49

2022-06-21T20:49

2022-06-21T20:49

в мире

украина

великобритания

евросоюз

борис джонсон

владимир зеленский

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытается отвлечь внимание избирателей от внутренних проблем при помощи общения с Владимиром Зеленским, считает колумнист The Guardian Саймон Дженкинс."Внезапные разговоры Джонсона с Зеленским случаются сразу после моментов крупного позора премьера <…> Почти каждая беседа с Зеленским заканчивается крупным траншем денег британских налогоплательщиков на поддержку Украины. Наверное, это самый дорогой сеанс психотерапии в истории", — говорится в статье.Журналисты проанализировали, что разговоры Джонсона и Зеленского совпали с новостями о новых штрафах за вечеринки на Даунинг-стрит, критикой плана по высылке беженцев в Руанду, с отставкой политических соратников и плачевными результатами местных выборов. А на прошлой неделе на фоне очередной неудачи британский лидер лично посетил Киев."Все правители нуждаются в совете и утешении и часто находят их в самых необычных местах. <…> Сегодня Джонсон, похоже, полагается на украинского комика", — пишет Дженкинс.Ранее премьер-министр Великобритании во время визита в Киев заявил, что страна продолжит способствовать усилению санкций против России из-за спецоперации, а также будет укреплять дипломатическую коалицию по помощи Украине, в том числе продолжит предоставлять финансовую поддержку и вооружение.ЕС уже четыре раза выделил по 500 миллионов евро на военную помощь Украине. Общая сумма финансирования закупок вооружения составила 2 миллиарда евро.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Москва неоднократно заявляла, что военные поставки Киеву только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российской авиации.

https://ria.ru/20220621/makfarland-1797136854.html

https://ria.ru/20220621/ssha-1797055271.html

https://ria.ru/20220621/kiva-1797007954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, великобритания, евросоюз, борис джонсон, владимир зеленский