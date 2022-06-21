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The Guardian раскрыл, за что Джонсон платит Зеленскому - РИА Новости, 21.06.2022
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The Guardian раскрыл, за что Джонсон платит Зеленскому
The Guardian раскрыл, за что Джонсон платит Зеленскому - РИА Новости, 21.06.2022
The Guardian раскрыл, за что Джонсон платит Зеленскому
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытается отвлечь внимание избирателей от внутренних проблем при помощи общения с Владимиром Зеленским, считает... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T20:49
2022-06-21T20:49
в мире
украина
великобритания
евросоюз
борис джонсон
владимир зеленский
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытается отвлечь внимание избирателей от внутренних проблем при помощи общения с Владимиром Зеленским, считает колумнист The Guardian Саймон Дженкинс."Внезапные разговоры Джонсона с Зеленским случаются сразу после моментов крупного позора премьера &lt;…&gt; Почти каждая беседа с Зеленским заканчивается крупным траншем денег британских налогоплательщиков на поддержку Украины. Наверное, это самый дорогой сеанс психотерапии в истории", — говорится в статье.Журналисты проанализировали, что разговоры Джонсона и Зеленского совпали с новостями о новых штрафах за вечеринки на Даунинг-стрит, критикой плана по высылке беженцев в Руанду, с отставкой политических соратников и плачевными результатами местных выборов. А на прошлой неделе на фоне очередной неудачи британский лидер лично посетил Киев."Все правители нуждаются в совете и утешении и часто находят их в самых необычных местах. &lt;…&gt; Сегодня Джонсон, похоже, полагается на украинского комика", — пишет Дженкинс.Ранее премьер-министр Великобритании во время визита в Киев заявил, что страна продолжит способствовать усилению санкций против России из-за спецоперации, а также будет укреплять дипломатическую коалицию по помощи Украине, в том числе продолжит предоставлять финансовую поддержку и вооружение.ЕС уже четыре раза выделил по 500 миллионов евро на военную помощь Украине. Общая сумма финансирования закупок вооружения составила 2 миллиарда евро.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Москва неоднократно заявляла, что военные поставки Киеву только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российской авиации.
https://ria.ru/20220621/makfarland-1797136854.html
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в мире, украина, великобритания, евросоюз, борис джонсон, владимир зеленский
20:49 21.06.2022
 
The Guardian раскрыл, за что Джонсон платит Зеленскому

The Guardian: Джонсон использует Украину для маскировки внутриполитических неудач

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытается отвлечь внимание избирателей от внутренних проблем при помощи общения с Владимиром Зеленским, считает колумнист The Guardian Саймон Дженкинс.
"Внезапные разговоры Джонсона с Зеленским случаются сразу после моментов крупного позора премьера <…> Почти каждая беседа с Зеленским заканчивается крупным траншем денег британских налогоплательщиков на поддержку Украины. Наверное, это самый дорогой сеанс психотерапии в истории", — говорится в статье.
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Журналисты проанализировали, что разговоры Джонсона и Зеленского совпали с новостями о новых штрафах за вечеринки на Даунинг-стрит, критикой плана по высылке беженцев в Руанду, с отставкой политических соратников и плачевными результатами местных выборов. А на прошлой неделе на фоне очередной неудачи британский лидер лично посетил Киев.
"Все правители нуждаются в совете и утешении и часто находят их в самых необычных местах. <…> Сегодня Джонсон, похоже, полагается на украинского комика", — пишет Дженкинс.
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ЕС уже четыре раза выделил по 500 миллионов евро на военную помощь Украине. Общая сумма финансирования закупок вооружения составила 2 миллиарда евро.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Москва неоднократно заявляла, что военные поставки Киеву только затягивают конфликт, а любые грузы с оружием станут законной целью для российской авиации.
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