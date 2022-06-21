https://ria.ru/20220621/donetsk-1797138383.html

Женщина пострадала при обстреле ВСУ Киевского района Донецка

Женщина пострадала при обстреле ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 21.06.2022

Женщина пострадала при обстреле ВСУ Киевского района Донецка

Женщина пострадала в результате обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка, отправлена в республиканский травматологический центр, сообщил мэр... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T18:56

2022-06-21T18:56

2022-06-21T18:56

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

денис пушилин

донецк (днр)

донецкая народная республика

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Женщина пострадала в результате обстрела украинскими войсками Киевского района Донецка, отправлена в республиканский травматологический центр, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."В результате обстрела Киевского района возле 71-го дома по Партизанскому проспекту осколочное ранение шеи, предплечья, бедра и передней брюшной стенки получила женщина 1955 г. р. Направлена в РТЦ", - говорится в сообщении мэра, размещенном в его Telegram-канале.С 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

донецк (днр)

донецкая народная республика

куйбышевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, денис пушилин, донецк (днр), донецкая народная республика, куйбышевский район