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В Донецке нашли тело мужчины под завалами дома после обстрелов ВСУ

В Донецке нашли тело мужчины под завалами дома после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 21.06.2022

В Донецке нашли тело мужчины под завалами дома после обстрелов ВСУ

Тело мужчины обнаружено под завалами дома в Куйбышевском районе Донецка после пожара, вызванного попаданием снаряда, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T15:01

2022-06-21T15:01

2022-06-21T15:01

специальная военная операция на украине

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донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Тело мужчины обнаружено под завалами дома в Куйбышевском районе Донецка после пожара, вызванного попаданием снаряда, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В Куйбышевском районе после пожара, вызванного попаданием снаряда, под завалами дома №7 по улице Никополь-Мариупольской, 7 обнаружено тело мужчины 1962 года рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины