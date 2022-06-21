https://ria.ru/20220621/donbass-1797024695.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский

Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский - РИА Новости, 21.06.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский

Украинские войска в 12.55 выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Гольмовскому и десять снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T14:20

2022-06-21T14:20

2022-06-21T14:20

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_74765c9fa375ebb4f98f361a9cd17c30.jpg

ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.55 выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Гольмовскому и десять снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Гольмовский: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 12.55 – населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о двух обстрелах Гольмовского со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 120 и 122 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс