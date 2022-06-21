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Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР - РИА Новости, 21.06.2022

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР

Украинские войска в 12.25 мск выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T13:41

2022-06-21T13:41

2022-06-21T13:41

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.25 мск выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Горловке, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Горловка (5 квартал): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о двух обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибрами 120 и 122 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, днр, ситуация в днр и лнр