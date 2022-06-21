https://ria.ru/20220621/donbass-1797009793.html

ВСУ за десять минут обстреляли Горловку, Ясиноватую и Гольмовский в ДНР

ВСУ за десять минут обстреляли Горловку, Ясиноватую и Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 21.06.2022

ВСУ за десять минут обстреляли Горловку, Ясиноватую и Гольмовский в ДНР

Украинские войска за 10 минут обстреляли населенные пункты Горловка, Ясиноватая и Гольмовский, выпустив 21 снаряд калибрами 122 и 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T13:28

2022-06-21T13:28

2022-06-21T13:28

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

ясиноватая

донецкая народная республика

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598964804_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_3ddc52a0c48e5f7bcdf5f1aecea49004.jpg

ДОНЕЦК, 21 июн – РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли населенные пункты Горловка, Ясиноватая и Гольмовский, выпустив 21 снаряд калибрами 122 и 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12:00 (совпадает с мск)- населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм; 12:10 – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибром 120 мм; 12:10 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 снарядов калибром 120 мм", - отмечается в сообщении в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

горловка

ясиноватая

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, ясиноватая, донецкая народная республика, донбасс