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Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 21.06.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР

Украинские войска в 9.30 мск обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T10:59

2022-06-21T10:59

2022-06-21T10:59

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

авдеевка

украина

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска в 9.30 мск обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

ясиноватая

донецкая народная республика

авдеевка

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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