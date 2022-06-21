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Мирный житель получил ранение при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

Мирный житель получил ранение при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.06.2022

Мирный житель получил ранение при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ

Мужчина пострадал при обстреле Ясиноватой в ДНР со стороны украинских войск, сообщил во вторник штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T10:32

2022-06-21T10:32

2022-06-21T10:32

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

ясиноватая

днр

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле Ясиноватой в ДНР со стороны украинских войск, сообщил во вторник штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли Ясиноватую, ранен мужчина. В результате обстрела по улице 3-й микрорайон получил ранение мирный житель. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

украина

донецкая народная республика

ясиноватая

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донецкая народная республика, ясиноватая, днр, вооруженные силы украины