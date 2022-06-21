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Мирный житель получил ранение при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Мирный житель получил ранение при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 21.06.2022

Мирный житель получил ранение при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Мирный житель получил ранение в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T10:27

2022-06-21T10:27

2022-06-21T10:27

специальная военная операция на украине

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донбасс

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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) нанесли удар по Петровскому району Донецка. По улице Мелитопольской ранен мирный житель", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс