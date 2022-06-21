https://ria.ru/20220621/dokhody-1797130528.html

Луценко: в 2021 году доходы бюджета Вологодской области побили все рекорды

Луценко: в 2021 году доходы бюджета Вологодской области побили все рекорды - РИА Новости, 21.06.2022

Луценко: в 2021 году доходы бюджета Вологодской области побили все рекорды

Доходы бюджета Вологодской области в прошлом году составили 142,6 миллиарда рублей, что является рекордным показателем, сообщил глава Законодательного Собрания... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T18:33

2022-06-21T18:33

2022-06-21T18:33

вологодская область

андрей луценко

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568509191_0:0:2967:1670_1920x0_80_0_0_f19d6f54b474b9306bbdb87f8046f247.jpg

ВОЛОГДА, 21 июн – РИА Новости. Доходы бюджета Вологодской области в прошлом году составили 142,6 миллиарда рублей, что является рекордным показателем, сообщил глава Законодательного Собрания региона Андрей Луценко на публичных слушаниях по отчету об исполнении бюджета за 2021 год.Объем полученных безвозмездных поступлений составил 31,4 миллиарда рублей, при этом поступило 111,2 миллиарда рублей налоговых и неналоговых доходов."Это на 47,6 миллиарда рублей, или 75 % больше, чем годом ранее - максимальные показатели как по сумме поступивших доходов, так и по динамике их прироста", - привели в пресс-службе регионального парламента слова Луценко.По его словам, расходы областного бюджета в 2021 году увеличились по сравнению с 2020 годом на 8,2 миллиарда рублей и составили 109,4 миллиарда рублей. "Основная часть – это финансирование социальной сферы. На эти цели было выделено более 67,2 миллиарда рублей", - отметил Луценко.Как отмечалось на слушаниях, на реализацию нацпроектов в минувшем году было направлено более 18 миллиардов рублей, из которых 8,6 миллиарда направлено на ремонт и строительство дорог, 4,9 миллиарда – на решение демографических вопросов, в том числе 3,2 миллиарда – на поддержку семей с детьми. На реализацию различных программ губернатора области было выделено 18 миллиардов рублей.Бюджет развития области составил почти 30 миллиардов рублей. Значительные средства направлены на развитие транспортной инфраструктуры – 16,6 миллиарда рублей, на модернизацию здравоохранения - 3,5 миллиарда рублей, на строительство и реконструкцию учреждений образования - 3 миллиарда рублей. Общие расходы бюджета на образование составили 21,7 миллиарда рублей, на здравоохранение – 18,7 миллиарда, соцполитику – 23,6 миллиарда, дорожную деятельность – 21 миллиард, сельское хозяйство – 3,8 миллиарда рублей.Уровень поддержки отраслей экономики в 2021 году по сравнению с 2020 годом вырос на 2,2 миллиарда рублей - до 27,5 миллиарда рублей, что составляет четверть всех расходов областного бюджета.Объем государственного долга на 1 января 2022 года составил 14,8 миллиарда рублей, или 13,3 % от собственных доходов облбюджета.В целом, по итогам 2021 года Вологодская область занимает третье место по динамичности развития доходов, 15-е место – по объему доходов в расчете на душу населения, третье место – по уровню профицита к объему собственных доходов, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220608/konferentsiya-1794088424.html

https://ria.ru/20220526/tko-1790810803.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей луценко, экономика