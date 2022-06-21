https://ria.ru/20220621/dodon-1797148171.html

Додону продлили домашний арест на 30 суток

Додону продлили домашний арест на 30 суток - РИА Новости, 21.06.2022

Додону продлили домашний арест на 30 суток

Обвиняемый в коррупции и госизмене экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что районный суд Кишинева во вторник принял решение продлить ему домашний арест на РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T19:33

2022-06-21T19:33

2022-06-21T20:33

игорь додон

в мире

молдавия

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КИШИНЕВ, 21 июн – РИА Новости. Обвиняемый в коррупции и госизмене экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что районный суд Кишинева во вторник принял решение продлить ему домашний арест на 30 суток.Антикоррупционная прокуратура ранее обратилась в суд с просьбой продлить домашний арест для Додона еще на 30 суток."Как и ожидалось, суд принял решение продлить домашний арест еще на 30 суток ", - заявил Додон."Решение о продлении моего домашнего ареста будет опротестовано", - заявил Додон.По его словам, решение о продлении ареста было принято по трем причинам: возможное влияние на свидетелей, проживание вместе с женой Галиной, которая также проходит по делу о незаконном обогащении, а также общение с прессой.Сотрудники антикоррупционной прокуратуры 24 мая задержали Додона, которого власти подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего лидера прошли обыски и следственные мероприятия. На следующий день ему были предъявлены официальные обвинения, прокуратура настаивала на предварительном аресте на 30 суток, но суд постановил, что Додон проведет этот срок под домашним арестом. Прокуратура и юристы самого экс-президента опротестовали это решение, но Апелляционная палата оставила в силе решение суда первой инстанции. В четверг, 16 июня, прокуратура предъявила обвинения в соучастии в незаконном обогащении супруге экс-президента Галине Додон.Ранее Додон через своих адвокатов сообщил в соцсетях, что располагает доказательствами своей невиновности. Действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Политик призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты, он выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".

https://ria.ru/20220621/dodon-1797065048.html

https://ria.ru/20220620/moldaviya-1796902854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

игорь додон, в мире, молдавия