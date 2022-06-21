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Украинские боевики выпустили шесть мин по Донецку
Украинские боевики выпустили шесть мин по Донецку - РИА Новости, 21.06.2022
Украинские боевики выпустили шесть мин по Донецку
Украинские войска в 19.20 выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T21:07
2022-06-21T21:07
2022-06-21T21:07
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска в 19.20 выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денис пушилин, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика
Украинские боевики выпустили шесть мин по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть мин по Куйбышевскому району Донецка