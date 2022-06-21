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Украинские боевики выпустили шесть мин по Донецку

Украинские боевики выпустили шесть мин по Донецку - РИА Новости, 21.06.2022

Украинские боевики выпустили шесть мин по Донецку

Украинские войска в 19.20 выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T21:07

2022-06-21T21:07

2022-06-21T21:07

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска в 19.20 выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

в мире, денис пушилин, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика