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Четверо военнослужащих ДНР погибли за сутки - РИА Новости, 21.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Четверо военнослужащих ДНР погибли за сутки
Четверо военнослужащих ДНР погибли за сутки - РИА Новости, 21.06.2022
Четверо военнослужащих ДНР погибли за сутки
Четверо военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли, девять получили ранения за минувшие сутки, сообщает во вторник Народная милиция ДНР. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T19:37
2022-06-21T19:37
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
владимир путин
россия
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Четверо военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли, девять получили ранения за минувшие сутки, сообщает во вторник Народная милиция ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
россия
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в мире, здоровье - общество, владимир путин, россия, украина, донбасс
19:37 21.06.2022
 
Четверо военнослужащих ДНР погибли за сутки

Народная милиция: за минувшие сутки погибли четверо военнослужащих ДНР

© Народная милиция ДНРВоеннослужащий Народной милиции ДНР в районе Авдеевки. Кадр видео
Военнослужащий Народной милиции ДНР в районе Авдеевки. Кадр видео
© Народная милиция ДНР
Военнослужащий Народной милиции ДНР в районе Авдеевки. Кадр видео
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Четверо военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли, девять получили ранения за минувшие сутки, сообщает во вторник Народная милиция ДНР.
"С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость четверо защитников Донецкой Народной Республики погибли и девять получили ранения", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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