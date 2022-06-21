https://ria.ru/20220621/dnr-1797148933.html

Четверо военнослужащих ДНР погибли за сутки

Четверо военнослужащих ДНР погибли за сутки - РИА Новости, 21.06.2022

Четверо военнослужащих ДНР погибли за сутки

Четверо военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли, девять получили ранения за минувшие сутки, сообщает во вторник Народная милиция ДНР. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T19:37

2022-06-21T19:37

2022-06-21T19:37

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

владимир путин

россия

украина

донбасс

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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Четверо военнослужащих Донецкой Народной Республики погибли, девять получили ранения за минувшие сутки, сообщает во вторник Народная милиция ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

россия

украина

донбасс

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, владимир путин, россия, украина, донбасс