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Число пострадавших из-за обстрелов Макеевки в ДНР возросло до трех человек
Число пострадавших из-за обстрелов Макеевки в ДНР возросло до трех человек - РИА Новости, 21.06.2022
Число пострадавших из-за обстрелов Макеевки в ДНР возросло до трех человек
Число пострадавших из-за обстрелов в Макеевке в ДНР возросло до трех, еще один человек погиб, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T18:08
2022-06-21T18:08
2022-06-21T18:35
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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Число пострадавших из-за обстрелов в Макеевке в ДНР возросло до трех, еще один человек погиб, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Ранее корреспондент РИА Новости передал, что Макеевка попала под массированный обстрел, он идет с начала дня. В штабе территориальной обороны ДНР заявляли, что один житель Макеевки погиб, еще два получили ранения при обстреле."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) в Червоногвардейском районе Макеевки число раненых возросло до трех мирных жителей, еще один человек погиб", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина
18:08 21.06.2022 (обновлено: 18:35 21.06.2022)
Число пострадавших из-за обстрелов Макеевки в ДНР возросло до трех человек
Число пострадавших из-за обстрелов Макеевки в ДНР возросло до трех человек, один погиб