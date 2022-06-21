17:37 21.06.2022 (обновлено: 17:49 21.06.2022)
Украинские боевики обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 19 снарядов
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 19 снарядов
© РИА НовостиВоронка на месте удара в Куйбышевском районе Донецка
© РИА Новости
Воронка на месте удара в Куйбышевском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска за девять минут обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 19 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.50 - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Горловка (поселок Никитовский): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 16.59 - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено 14 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.