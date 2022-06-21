https://ria.ru/20220621/dnr-1797112230.html

Украинские боевики обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 19 снарядов

Украинские боевики обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 19 снарядов - РИА Новости, 21.06.2022

Украинские боевики обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 19 снарядов

Украинские войска за девять минут обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 19 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T17:37

2022-06-21T17:37

2022-06-21T17:49

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

донецк (днр)

горловка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска за девять минут обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 19 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.50 - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Горловка (поселок Никитовский): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 16.59 - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено 14 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

донецк (днр)

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, денис пушилин, донецк (днр), горловка, донецкая народная республика