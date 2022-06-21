Рейтинг@Mail.ru
В ДНР освободили 239 населенных пунктов - РИА Новости, 21.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220621/dnr-1797069313.html
В ДНР освободили 239 населенных пунктов
В ДНР освободили 239 населенных пунктов - РИА Новости, 21.06.2022
В ДНР освободили 239 населенных пунктов
На территории Донецкой Народной Республики с начала спецоперации установлен полный контроль над 239 населенными пунктами, сообщил во вторник штаб... РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T15:57
2022-06-21T15:57
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
здоровье - общество
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791766244_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f2d738132d243c433a2937037ac26703.jpg
ДОНЕЦК, 21 июня - РИА Новости. На территории Донецкой Народной Республики с начала спецоперации установлен полный контроль над 239 населенными пунктами, сообщил во вторник штаб территориальной обороны ДНР.Ранее штаб сообщал, что силы ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободили и установили полный контроль над 238 населенными пунктами в Донецкой Народной Республике"Освобожденный ранее населенный пункт Ломакино, который временно находился под контролем Украины, будет включен в зону влияния и ответственности городов и районов Донецкой Народной Республики. Таким образом, с начала проведения специальной военной операции в Донецкой Народной Республике установлен полный контроль над 239 населенными пунктами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220621/ukraina-1797021749.html
https://ria.ru/20220621/dnr-1797056781.html
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791766244_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_46a66b9afd90ecb5dd02233d0ac64e23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, здоровье - общество, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы рф, россия, ситуация в днр и лнр
15:57 21.06.2022
 
В ДНР освободили 239 населенных пунктов

ДНР: при огневой поддержке ВС России силы республики освободили 239 населенных пунктов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Бойцы Народной милиции ДНР . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 июня - РИА Новости. На территории Донецкой Народной Республики с начала спецоперации установлен полный контроль над 239 населенными пунктами, сообщил во вторник штаб территориальной обороны ДНР.
Ранее штаб сообщал, что силы ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободили и установили полный контроль над 238 населенными пунктами в Донецкой Народной Республике
Украинский танк в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
14:09Специальная военная операция на Украине
Украинские войска несут значительные потери, резервисты не хотят воевать
"Освобожденный ранее населенный пункт Ломакино, который временно находился под контролем Украины, будет включен в зону влияния и ответственности городов и районов Донецкой Народной Республики. Таким образом, с начала проведения специальной военной операции в Донецкой Народной Республике установлен полный контроль над 239 населенными пунктами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
15:30
В ДНР активизируются бои в районе Авдеевки и Угледара
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинЗдоровье - ОбществоДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы РФРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала