https://ria.ru/20220621/dnr-1797069313.html

В ДНР освободили 239 населенных пунктов

В ДНР освободили 239 населенных пунктов - РИА Новости, 21.06.2022

В ДНР освободили 239 населенных пунктов

На территории Донецкой Народной Республики с начала спецоперации установлен полный контроль над 239 населенными пунктами, сообщил во вторник штаб... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T15:57

2022-06-21T15:57

2022-06-21T15:57

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

здоровье - общество

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы рф

россия

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ДОНЕЦК, 21 июня - РИА Новости. На территории Донецкой Народной Республики с начала спецоперации установлен полный контроль над 239 населенными пунктами, сообщил во вторник штаб территориальной обороны ДНР.Ранее штаб сообщал, что силы ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободили и установили полный контроль над 238 населенными пунктами в Донецкой Народной Республике"Освобожденный ранее населенный пункт Ломакино, который временно находился под контролем Украины, будет включен в зону влияния и ответственности городов и районов Донецкой Народной Республики. Таким образом, с начала проведения специальной военной операции в Донецкой Народной Республике установлен полный контроль над 239 населенными пунктами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220621/ukraina-1797021749.html

https://ria.ru/20220621/dnr-1797056781.html

донецкая народная республика

украина

россия

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в мире, владимир путин, здоровье - общество, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы рф, россия, ситуация в днр и лнр