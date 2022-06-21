https://ria.ru/20220621/deputat-1797003619.html

В КПРФ заявили об отсутствии у депутата ГД Лябихова имущества за рубежом

В КПРФ заявили об отсутствии у депутата ГД Лябихова имущества за рубежом - РИА Новости, 21.06.2022

В КПРФ заявили об отсутствии у депутата ГД Лябихова имущества за рубежом

Депутат Госдумы от КПРФ Роман Лябихов не имеет недвижимости или счетов в других странах, у его родственников она может иметься, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T13:11

2022-06-21T13:11

2022-06-21T13:27

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Роман Лябихов не имеет недвижимости или счетов в других странах, у его родственников она может иметься, заявил РИА Новости депутат Госдумы, руководитель пресс-службы коммунистов Александр Ющенко."Я разговаривал с Лябиховым, в данном случае, никаких у него квартир (за рубежом - ред.) нет. Он действительно в свое время до избрания в Госдуму работал в бизнесе, и, может быть, у каких-то родственников что-то есть, у него лично - нет", - подчеркнул политик.В профильные комиссии Госдумы не поступало обращений с прошением о проверке факта якобы наличия у депутата Лябихова недвижимости в Германии, уточнил депутат."Комиссия по этике проверяет в том случае, когда обращаются несколько органов власти - прокуратура, общественные организации, политические партии. В данном случае - никаких обращений не было", - добавил он.Ранее телеканал N-tv со ссылкой на федеральную прокуратуру Мюнхена сообщил, что три объекта недвижимости в Мюнхене конфискованы у депутата ГД, кроме того, у него заморожен счет, на который поступали арендные платежи нанимателей двух из этих объектов. По данным Süddeutsche Zeitung, речь идет о члене КПРФ, имя которого скрыто за буквой "Л". Также сообщается, что в городе живет его супруга, имя которой начинается на "К".

https://ria.ru/20220620/konfiskatsiya-1796757939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, госдума рф, кпрф, мюнхен, германия