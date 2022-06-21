13:11 21.06.2022 (обновлено: 13:27 21.06.2022)
В КПРФ заявили об отсутствии у депутата ГД Лябихова имущества за рубежом
В КПРФ заявили об отсутствии у депутата Госдумы Лябихова имущества за рубежом
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Роман Лябихов не имеет недвижимости или счетов в других странах, у его родственников она может иметься, заявил РИА Новости депутат Госдумы, руководитель пресс-службы коммунистов Александр Ющенко.
"Я разговаривал с Лябиховым, в данном случае, никаких у него квартир (за рубежом - ред.) нет. Он действительно в свое время до избрания в Госдуму работал в бизнесе, и, может быть, у каких-то родственников что-то есть, у него лично - нет", - подчеркнул политик.
В профильные комиссии Госдумы не поступало обращений с прошением о проверке факта якобы наличия у депутата Лябихова недвижимости в Германии, уточнил депутат.
"Комиссия по этике проверяет в том случае, когда обращаются несколько органов власти - прокуратура, общественные организации, политические партии. В данном случае - никаких обращений не было", - добавил он.
Ранее телеканал N-tv со ссылкой на федеральную прокуратуру Мюнхена сообщил, что три объекта недвижимости в Мюнхене конфискованы у депутата ГД, кроме того, у него заморожен счет, на который поступали арендные платежи нанимателей двух из этих объектов. По данным Süddeutsche Zeitung, речь идет о члене КПРФ, имя которого скрыто за буквой "Л". Также сообщается, что в городе живет его супруга, имя которой начинается на "К".