https://ria.ru/20220621/dekarbonizatsiya-1797030131.html

В Ленобласти разработали план по декарбонизации региона

В Ленобласти разработали план по декарбонизации региона - РИА Новости, 21.06.2022

В Ленобласти разработали план по декарбонизации региона

Власти Ленинградской области разработали проект плана по снижению углеродоемкости экономики региона на ближайшие 18 лет, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T14:44

2022-06-21T14:44

2022-06-21T14:44

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

экономика

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797030969_0:39:738:454_1920x0_80_0_0_9f3a8801cbb5d8ba1bbdd4a3ce40558f.png

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Власти Ленинградской области разработали проект плана по снижению углеродоемкости экономики региона на ближайшие 18 лет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, проект плана был представлен на совещании с органами исполнительной власти."Важно продолжать эту работу, несмотря на то, что сейчас ситуация сложная, времена меняются, а тема декарбонизации будет оставаться, и в ней заинтересованы многие страны, куда отправляется продукция из Ленинградской области. Мы должны определить те направления, где наиболее безболезненно можем получить снижение углеродного следа. Прежде всего, это увеличение лесопосадок ― нужно использовать земли запаса, нарушенные сельхозземли для посадок леса с последующим переводом в земли лесного хозяйства, изменить систему работы котельных, внедрять переработку сельскохозяйственных отходов, развивать транспорт на газе и электричестве, строить возобновляемые источники энергии и подключать к ним, в первую очередь, компании, работающие на экспорт", ― сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.В обладминистрации уточнили, что, в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, как ожидается, будет произведена замена топлива в котельных на менее углеродоемкое, снижение потребления тепла за счет повышения энергоэффективности домов, строительство ветропарков. В транспорте ― использование альтернативных видов топлива и стимулирование перевода транспорта на газ и электричество. А также создание углеродно-свободных зон для внедрения технологий с низким уровнем выбросов парниковых газов, снижение объемов ТКО, направляемых на захоронение за счет создания дополнительных мощностей по переработке, внедрение систем активной дегазации на планируемых к закрытию полигонах и другие.Региональные профильные комитеты внимательно изучат представленный проект стратегического плана и внесут свои предложения и корректировки.

https://ria.ru/20220616/interes-1796190954.html

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, александр дрозденко, экономика, жкх