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Источник: Бурбулиса похоронят 23 июня на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 21.06.2022
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Источник: Бурбулиса похоронят 23 июня на Троекуровском кладбище
Источник: Бурбулиса похоронят 23 июня на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 21.06.2022
Источник: Бурбулиса похоронят 23 июня на Троекуровском кладбище
Экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис будет похоронен 23 июня на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости источник, знакомый с информацией. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T11:51
2022-06-21T12:02
геннадий бурбулис
рсфср
политика
россия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис будет похоронен 23 июня на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости источник, знакомый с информацией.Бурбулис скончался 19 июня в Баку на 77-м году жизни."Бурбулиса похоронят 23 июня на Троекуровском кладбище", - сказал собеседник агентства.Бурбулис с 1990 по 1992 год был ближайшим соратником Бориса Ельцина. Занимал должность госсекретаря РСФСР. Он был одним из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР, и подписал его от имени России вместе с Ельциным.
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геннадий бурбулис, рсфср, политика, россия
11:51 21.06.2022 (обновлено: 12:02 21.06.2022)
 
Источник: Бурбулиса похоронят 23 июня на Троекуровском кладбище

Источник: экс-госсекретаря РСФСР Бурбулиса похоронят 23 июня на Троекуровском кладбище

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкГеннадий Бурбулис
Геннадий Бурбулис - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Геннадий Бурбулис . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис будет похоронен 23 июня на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости источник, знакомый с информацией.
Бурбулис скончался 19 июня в Баку на 77-м году жизни.
"Бурбулиса похоронят 23 июня на Троекуровском кладбище", - сказал собеседник агентства.
Бурбулис с 1990 по 1992 год был ближайшим соратником Бориса Ельцина. Занимал должность госсекретаря РСФСР. Он был одним из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР, и подписал его от имени России вместе с Ельциным.
Бывший государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
19 июня, 23:15
Биография Геннадия Бурбулиса
 
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