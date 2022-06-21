https://ria.ru/20220621/burbulis-1796969600.html

Источник: Бурбулиса похоронят 23 июня на Троекуровском кладбище

Источник: Бурбулиса похоронят 23 июня на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 21.06.2022

Источник: Бурбулиса похоронят 23 июня на Троекуровском кладбище

Экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис будет похоронен 23 июня на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости источник, знакомый с информацией. РИА Новости, 21.06.2022

2022-06-21T11:51

2022-06-21T11:51

2022-06-21T12:02

геннадий бурбулис

рсфср

политика

россия

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис будет похоронен 23 июня на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости источник, знакомый с информацией.Бурбулис скончался 19 июня в Баку на 77-м году жизни."Бурбулиса похоронят 23 июня на Троекуровском кладбище", - сказал собеседник агентства.Бурбулис с 1990 по 1992 год был ближайшим соратником Бориса Ельцина. Занимал должность госсекретаря РСФСР. Он был одним из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР, и подписал его от имени России вместе с Ельциным.

https://ria.ru/20220619/burbulis-1796625078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

геннадий бурбулис, рсфср, политика, россия