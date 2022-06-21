https://ria.ru/20220621/burbulis-1796969600.html
Источник: Бурбулиса похоронят 23 июня на Троекуровском кладбище
Источник: Бурбулиса похоронят 23 июня на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 21.06.2022
Источник: Бурбулиса похоронят 23 июня на Троекуровском кладбище
Экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис будет похоронен 23 июня на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости источник, знакомый с информацией. РИА Новости, 21.06.2022
2022-06-21T11:51
2022-06-21T11:51
2022-06-21T12:02
геннадий бурбулис
рсфср
политика
россия
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис будет похоронен 23 июня на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости источник, знакомый с информацией.Бурбулис скончался 19 июня в Баку на 77-м году жизни."Бурбулиса похоронят 23 июня на Троекуровском кладбище", - сказал собеседник агентства.Бурбулис с 1990 по 1992 год был ближайшим соратником Бориса Ельцина. Занимал должность госсекретаря РСФСР. Он был одним из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР, и подписал его от имени России вместе с Ельциным.
https://ria.ru/20220619/burbulis-1796625078.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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геннадий бурбулис, рсфср, политика, россия
11:51 21.06.2022 (обновлено: 12:02 21.06.2022)
Источник: Бурбулиса похоронят 23 июня на Троекуровском кладбище
Источник: экс-госсекретаря РСФСР Бурбулиса похоронят 23 июня на Троекуровском кладбище